Les news du 3 Septembre 2025
|OAK COFFIN (Black/Death, USA) sortira son premier long-format The Obsidian Ritual le 13 septembre sur Iron, Blood and Death Corporation. Tracklist :
01. My Fire
02. I Am the Ruler of This Earth
03. Catoptromancy
04. An Offering
05. The Witch's Amulet
06. Darkness Implacable
07. Journey to a Ruined Temple
08. Whip Strikes Skin
09. Where Spirits Merge
10. The Obsidian Ritual
|MAZZAROTH (Death Metal, Costa Rica) sortira son premier full-length Goetia le 2 octobre en indépendant. Tracklist :
|CRUENTUS (Black/Thrash, Suède) sortira son nouvel opus End Without End le 3 octobre chez Kvlt und Kaos Productions. Tracklist :
01. Shades of Theia
02. Evenflow
03. Ensaved (by Hatred)
04. Förtärande Ilska
05. Limitless Conjuring
06. Dignity and Despair
07. Womb Eternal
08. M.I.A.
09. Fountain of Doom
10. As My Senses Collide
|PIECE (Stoner/Sludge/Doom, Allemagne) a dévoilé le morceau-titre de son nouvel album Ramblers Axe à venir le 5 septembre via This Charming Man Records. Tracklist :
1. Heria
2. Demigod
3. Bastard Sword
4. Spheres
5. nHathol
6. Rambler's Axe
7. Owl Eyes
8. Serpentfolk Tyel
|HÄXÄR (Black Metal, Suisse) sortira son nouveau disque Teufelskult le 31 octobre via Purity Through Fire. Tracklist :
1. Dämonenblut
2. Teufelskvlt
3. Askahex
4. Ein Schatten so kalt
5. Bastardis
6. Götterdämmerung
7. Prozession der Wölfe
|ATROX TRAUMA (Thrash Metal, Hongrie) a posté une vidéo "drum playthrough" pour le titre "Raise the Level" issu de son dernier opus Where Death Hunts sorti en avril sur Wormholedeath.
|ARAPHEL (Black Metal, Italie) sortira son premier longue-durée The Endchanter le 31 octobre chez Nuclear War Now! Productions. Tracklist :
1. The Endchanter [7:28]
2. Old Comet Transition [6:02]
3. Elysian Fields Ablaze [6:10]
4. Scentless Epoch [4:32]
5. A Meaning Quest - The Smile of Sisyphus [5:04]
6. Tempus Edax Rerum [2:38]
7. The Song of Araphel [6:24]
|OBVURT (Technical Death Metal, Québec) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Patience" extrait de son nouvel abum An Alternate Dimension
01. Artificial Consciousness
02. Patience
03. Rites of Humanity
04. War or Exile
05. Efforts, Try, Repeat
06. Existence
07. Monde Intemporel
08. Between Past And Future
09. Hold on to Hope
10. An Alternate Dimension
|VOID OF SLEEP (Stoner/Sludge, Italie) sortira son nouvel album The Abyss Into Which We All Have to Stare le 17 octobre chez Aural Music. Tracklist :
1. Dark Gift
2. Omens From Nothingness
3. Misfortune Teller
4. Lullaby of Woe
5. From An Unborn Mother
6. Phantoms of Nihil
7. Of A Demon In My View
|WITHERED PETUNIA (Melodic Death Metal/Metalcore, Finlande) vient de sortir via Inverse Records un nouveau single baptisé "Fragility of a Mind".
|VALLETTA (Black 'n Roll, USA) sortira un nouvel EP intitulé Bitter Lucid Truth le 24 octobre sur Lifeforce Records. Tracklist :
1. Blood and Jesus
2. Cold Death
3. Aggressor
4. Doing Well
5. Spitting the Word
|BLISS OF FLESH (Death/Black, France) vient de dévoiler un premier extrait de son nouvel album intitulé Metapsychosis qui sortira le 17 octobre via Black Lion Records. "The Awakening" se découvre ici :
|SUNKEN (Post Black Atmosphérique, Danemark) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de prochain opus intitulé Lykke prévu pour le 24 octobre via Eisenwald. L'ensemble est à découvrir ici :
1. Din Røst Malede Farver I Luften
2. Og Det Er Lykke
3. Glædesfærd
4. Når Livet Går På Hæld
|THE RUINS OF BEVERAST (Black Metal / Doom, Allemagne) sortira d"ici la fin de l'année un nouvel album intitulé Tempelschlaf. Celui-ci sera disponible via Ván Records. Voici l'artwork et le tracklisting :
01. Tempelschlaf
02. Day Of The Poacher
03. Cathedral Of Bleeding Statues
04. Alpha Fluids
05. Babel, You Scarlet Queen!
06. Last Theatre Of The Sea
07. The Carrion Cocoon
|Intitulé Providence, le premier album de DESTRUCTION RITUAL (Black Metal, France / USA) sortira le 12 septembre prochain sur Norma Evangelium Diaboli.
|DYSENTERY (Brutal Slammoshing Death Metal, Etats Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Dejection Chrysalis qui sortira le 7 novembre via Comatose Music. L'ensemble se découvre ici :
1. Transference
2. Enslavement For The Obedient, Agony For The Wayward
3. Indignation Unravels
4. Exhausted Bliss Of Self Loathing
5. A Bestial Omen
6. Shackled By Idolatry
7. Transposed Benevolence
8. Fratricidium
9. Obsidian Womb
10. Ascend This Harrowing Dream
|HORROR WITHIN (Death Metal Mélodique / Deathcore, France) vient de dévoiler un deuxième extrait de son album Soul Awakening qui sortira le 3 octobre via Dolorem Records. Le morceau-titre se découvre ci-dessous :
|NATTSJÄL (Thrash/Black, Suède) a dévoilé un nouveau single intitulé "The Final Passage".
|HETEROPSY (Doom/Death, Japon) sortira son premier long-format Embalming le 31 octobre sur Caligari Records. Tracklist :
1. The Dawning (Intro)
2. Pandemonium Alter
3. The Sodomizer
4. Asphyxia
5. Memento Mori
6. Seventh Damnation
7. Methadone
8. Old Friends
|CHAT PILE (Industrial Noise Rock / Hardcore / Nu Metal, USA) sortira le 31 octobre prochain via CMPTR STDNTS un nouvel album collaboratif intitulé In The Earth Again en compagnie du guitariste avant-gardiste Hayden Pedigo. En voici un premier extrait clippé :
01. Outside
02. Demon Time
03. Never Say Die!
04. Behold A Pale Horse
05. The Magic Of The World
06. Fission/Fusion
07. The Matador
08. I Got My Own Blunt To Smoke
09. Radioactive Dreams
10. Inside
11. A Tear For Lucas
