Les news du 3 Septembre 2025 Sunken - The Ruins Of Beverast - Destruction Ritual - Dysentery - Horror Within - Nattsjäl - Heteropsy - Chat Pile
|SUNKEN (Post Black Atmosphérique, Danemark) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de prochain opus intitulé Lykke prévu pour le 24 octobre via Eisenwald. L'ensemble est à découvrir ici :
1. Din Røst Malede Farver I Luften
2. Og Det Er Lykke
3. Glædesfærd
4. Når Livet Går På Hæld
|THE RUINS OF BEVERAST (Black Metal / Doom, Allemagne) sortira d"ici la fin de l'année un nouvel album intitulé Tempelschlaf. Celui-ci sera disponible via Ván Records. Voici l'artwork et le tracklisting :
01. Tempelschlaf
02. Day Of The Poacher
03. Cathedral Of Bleeding Statues
04. Alpha Fluids
05. Babel, You Scarlet Queen!
06. Last Theatre Of The Sea
07. The Carrion Cocoon
|Intitulé Providence, le premier album de DESTRUCTION RITUAL (Black Metal, France / USA) sortira le 12 septembre prochain sur Norma Evangelium Diaboli.
|DYSENTERY (Brutal Slammoshing Death Metal, Etats Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Dejection Chrysalis qui sortira le 7 novembre via Comatose Music. L'ensemble se découvre ici :
1. Transference
2. Enslavement For The Obedient, Agony For The Wayward
3. Indignation Unravels
4. Exhausted Bliss Of Self Loathing
5. A Bestial Omen
6. Shackled By Idolatry
7. Transposed Benevolence
8. Fratricidium
9. Obsidian Womb
10. Ascend This Harrowing Dream
|HORROR WITHIN (Death Metal Mélodique / Deathcore, France) vient de dévoiler un deuxième extrait de son album Soul Awakening qui sortira le 3 octobre via Dolorem Records. Le morceau-titre se découvre ci-dessous :
|NATTSJÄL (Thrash/Black, Suède) a dévoilé un nouveau single intitulé "The Final Passage".
|HETEROPSY (Doom/Death, Japon) sortira son premier long-format Embalming le 31 octobre sur Caligari Records. Tracklist :
1. The Dawning (Intro)
2. Pandemonium Alter
3. The Sodomizer
4. Asphyxia
5. Memento Mori
6. Seventh Damnation
7. Methadone
8. Old Friends
|CHAT PILE (Industrial Noise Rock / Hardcore / Nu Metal, USA) sortira le 31 octobre prochain via CMPTR STDNTS un nouvel album collaboratif intitulé In The Earth Again en compagnie du guitariste avant-gardiste Hayden Pedigo. En voici un premier extrait clippé :
01. Outside
02. Demon Time
03. Never Say Die!
04. Behold A Pale Horse
05. The Magic Of The World
06. Fission/Fusion
07. The Matador
08. I Got My Own Blunt To Smoke
09. Radioactive Dreams
10. Inside
11. A Tear For Lucas
