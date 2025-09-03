»

(Lien direct) DYSENTERY (Brutal Slammoshing Death Metal, Etats Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Dejection Chrysalis qui sortira le 7 novembre via Comatose Music. L'ensemble se découvre ici :



1. Transference

2. Enslavement For The Obedient, Agony For The Wayward

3. Indignation Unravels

4. Exhausted Bliss Of Self Loathing

5. A Bestial Omen

6. Shackled By Idolatry

7. Transposed Benevolence

8. Fratricidium

9. Obsidian Womb

10. Ascend This Harrowing Dream



