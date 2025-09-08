Les news du 8 Septembre 2025
Metalearth Festival - Dying Remains
|Le 4ème METALEARTH FESTIVAL se tiendra les 14 et 15 novembre 2025 à Brest (salle La Carène). L'édition de cette année est consacrée aux rivières de Bretagne, et la programmation musicale est la suivante :
14 novembre :
NECROWRETCH (death/black metal)
BLISS OF FLESH (black/death metal)
GURU (doom/black metal)
15 novembre :
GOROD (tech death metal)
REVNOIR (metalcore)
MARCH OF SCYLLA (post metal)
Site web du festival : bit.ly/mlef_site
|DYING REMAINS (Death Metal, Canada) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son album intitulé Merciless Suffering qui sortira le 19 septembre via Maggot Stomp. L'ensemble se découvre ici :
1. Merciless Suffering
2. Hung And Drawn
3. Upon The Torture Rack
4. Chamber Of Cruelty
5. Sawblade Execution
6. Under The Scalpel
7. Crushed
8. Path Of Brutality
9. Grotesque Remains
10. As The Blade Swings Down
