(Lien direct) METALEARTH FESTIVAL se tiendra les 14 et 15 novembre 2025 à Brest (salle La Carène). L'édition de cette année est consacrée aux rivières de Bretagne, et la programmation musicale est la suivante :



14 novembre :

NECROWRETCH (death/black metal)

BLISS OF FLESH (black/death metal)

GURU (doom/black metal)



15 novembre :

GOROD (tech death metal)

REVNOIR (metalcore)

MARCH OF SCYLLA (post metal)



Site web du festival : bit.ly/mlef_site