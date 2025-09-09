chargement...
Les news du 9 Septembre 2025
News
Les news du 9 Septembre 2025
Maggot King - Nocher - Destruction Ritual - Speed
»
(Lien direct)
MAGGOT KING
(Slam/Brutal Death, Australie) a mis en ligne un nouveau single intitulé
Alien Invasion
. Il se découvre ci-dessous :
»
(Lien direct)
NOCHER
(Black Metal atmosphérique, France) vient de sortir un album intitulé
Héritage d'un Monde Détruit
. Tracklist :
1. Prélude d'un Monde Détruit
2. Ode aux Esprits Sylvestres
3. Condamnation d'un Monde Béni
4. Désolation des Esprits Sylvestres
5. L'arbre des Lamentations
6. Héritage d'un Monde Détruit
<a href="https://nocher.bandcamp.com/album/h-ritage-dun-monde-d-truit-2">Héritage d'un Monde Détruit by Nocher</a>
»
(Lien direct)
Intitulé
Providence
, le premier album de
DESTRUCTION RITUAL
(Black Metal) sortira le 12 septembre sur Norma Evangelium Diaboli. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :
01. Providence
02. Pride & Corrupted Dreams
03. Gone Days Of Splendor
04. Decaying Mask Of Remorse
05. Washed Away Sins
06. Closure
»
(Lien direct)
SPEED
(Hardcore, Australie) sortira le 23 octobre prochain via Flatspot Records et Last Ride Records un nouveau EP intitulé
All My Angels
. En voici un extrait avec la vidéo de "Peace" à découvrir ci-dessous :
01. Ain't My Game
02. Peace
03. All My Angels
Lestat
+
AxGxB
9 Septembre 2025
