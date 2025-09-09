»

(Lien direct) Providence, le premier album de DESTRUCTION RITUAL (Black Metal) sortira le 12 septembre sur Norma Evangelium Diaboli. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Providence

02. Pride & Corrupted Dreams

03. Gone Days Of Splendor

04. Decaying Mask Of Remorse

05. Washed Away Sins

06. Closure



