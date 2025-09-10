»

(Lien direct) CASTLE RAT (Doom, USA) sortira son nouvel album intitulé le The Bestiary le 19 septembre prochain sur King Volume Records et Blues Funeral Recordings. En voici un nouvel extrait avec le clip de "Wolf I: Tooth & Blade" à découvrir ci-dessous :



01. Phoenix I: Ardent

02. Wolf I: Tooth & Blade

03. Wizard: Crystal Heart (YouTube)

04. Siren: The Pull Of Promise

05. Unicorn: Carnage And Ice

06. Path Of Moss

07. Crystal Cave: Enshrined

08. Serpent: Coiled Figure

09. Wolf II: Celestial Beast

10. Dragon: Lord Of The Sky

11. Summoning Spell

12. Sun Song: Behold The Flame

13. Phoenix II: Cinerous



