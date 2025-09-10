chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
312 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Gruiiiik
 Gruiiiik - Ça parle de ta m... (C)
Par Lestat		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par Lestat		   
Glare
 Glare - Sunset Funeral (C)
Par Krokodil		   
Alienator
 Alienator - Meat Locker (EP) (C)
Par Sosthène		   
Goath
 Goath - IV: Silencing The P... (C)
Par Jean-Clint		   
Catasexual Urge Motivation
 Catasexual Urge Motivation ... (C)
Par BBB		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Coal Chamber (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Août 2025
 Les news du 29 Août 2025 - ... (N)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Axis Of ... (C)
Par Ikea		   
Iron Lung
 Iron Lung - Sexless // No Sex (C)
Par Ikea		   
The Defaced
 The Defaced - Domination Co... (C)
Par Mitch		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Balmog
 Balmog - Laio (C)
Par Lestat		   
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Sagamore		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Sagamore		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   

Les news du 10 Septembre 2025

News
Les news du 10 Septembre 2025 Soul Blind - Behemoth - Castle Rat - Sanguisugabogg - Inhumate - Evilcult - Primitive Man - Wode
»
(Lien direct)
C'est le 10 octobre prochain sur Closed Casket Activities que sortira Red Sky Mourning, nouvel album de SOUL BLIND (Alternative Rock / Shoegaze, USA). En voici un nouvel extrait avec le clip de "Dyno" à découvrir ci-dessous :

01. Business Or Pleasure
02. Dyno
03. Hide Your Evil (YouTube)
04. Mistake To Wonder
05. Billy
06. For Real
07. Thru The Haze
08. Red Sky Mourning
09. New York Smoke
10. Closer To You

»
(Lien direct)
BEHEMOTH (Death Metal, Pologne) a partagé le clip vidéo de "Avgvr (The Dread Vvltvre)", titre issu de l'album The Shit Ov God sorti en début d'année sur Nuclear Blast Records :

01. The Shadow Elite
02. Sowing Salt
03. The Shit Ov God
04. Lvciferaeon
05. To Drown The Svn In Wine
06. Nomen Barbarvm
07. O Venvs, Come!
08. Avgvr (The Dread Vvltvre)

»
(Lien direct)
CASTLE RAT (Doom, USA) sortira son nouvel album intitulé le The Bestiary le 19 septembre prochain sur King Volume Records et Blues Funeral Recordings. En voici un nouvel extrait avec le clip de "Wolf I: Tooth & Blade" à découvrir ci-dessous :

01. Phoenix I: Ardent
02. Wolf I: Tooth & Blade
03. Wizard: Crystal Heart (YouTube)
04. Siren: The Pull Of Promise
05. Unicorn: Carnage And Ice
06. Path Of Moss
07. Crystal Cave: Enshrined
08. Serpent: Coiled Figure
09. Wolf II: Celestial Beast
10. Dragon: Lord Of The Sky
11. Summoning Spell
12. Sun Song: Behold The Flame
13. Phoenix II: Cinerous

»
(Lien direct)
Intitulé Hideous Aftermath, le nouvel album de SANGUISUGABOGG (Death Metal, USA) sortira le 10 octobre prochain sur Century Media Records. Après "Rotted Entaglement" et "Abhorrent Contraception", en voici un troisième extrait avec le clip de "Repulsive Demise" à découvrir ci-dessous :

01. Rotted Entaglement (YouTube)
02. Felony Abuse Of A Corpse
03. Ritual Autophagia
04. Heinous Testimony
05. Abhorrent Contraception (YouTube)
06. Repulsive Demise
07. Erotic Beheading
08. Sanctified Defilement
09. Semi Automatic Facial Reconstruction
10. Paid In Flesh

»
(Lien direct)
INHUMATE (Grindcore, France) tire sa révérance le samedi 8 novembre pour un concert d'adieu à Strasbourg.

https://fb.me/e/1O1duLP5C9

»
(Lien direct)
EVILCULT (Speed / Black / Thrash, Brésil) sortira le 19 septembre prochain son nouvel album intitulé Triumph Of Evil. Disponible via Awakening Records, celui-ci se dévoile aujourd'hui un petit peu plus à travers le clip vidéo de "Midnight Ritual" à découvrir ci-dessous :

01. Diabolical Alchemist
02. Midnight Ritual
03. Triumph Of Evil
04. Satanic Revolution
05. Waves Of Agony
06. The Abyss
07. Warrior Of Doom
08. Nosferatu
09. Endless Night

»
(Lien direct)
PRIMITIVE MAN (Extreme Sludge / Doom / Noise, USA) sortira son nouvel album intitulé Observance le 31 octobre prochain sur Relapse Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Social Contract" à découvrir ci-dessous :

01. Seer
02. Devotion
03. Transactional
04. Iron Sights
05. Natural Law
06. Social Contract
07. Water

»
(Lien direct)
Le nouvel album de WODE (Black Metal, Royaume-Uni) intitulé Uncrossing The Keys sortira le 3 octobre sur 20 Buck Spin. En voici un deuxième extrait avec le titre "Under Lanternlight" à découvrir ci-dessous :

01. Two Crossed Keys
02. Under Lanternlight
03. Saturn Shadow
04. Transmutation
05. Prisoner Of The Moon
06. Fiery End
07. Lash Of The Tyrant
08. Phantom
09. Dashed On The Rocks
Thrasho AxGxB + Lestat
10 Septembre 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
GROUPES DU JOUR
Behemoth
 Behemoth
Black Metal avec son petit goût death - 1991 - Pologne		   
Castle Rat
 Castle Rat
Doom - 2019 - Etats-Unis		   
Evilcult
 Evilcult
2016 - Brésil		   
Inhumate
 Inhumate
Grindcore - 1990 - France		   
Primitive Man
 Primitive Man
Extreme Sludge / Doom / Noise - 2012 - Etats-Unis		   
Sanguisugabogg
 Sanguisugabogg
Death Metal - 2019 - Etats-Unis		   
Soul Blind
 Soul Blind
Alternative Rock / Shoegaze - Etats-Unis		   
Wode
 Wode
2011 - Royaume-Uni		   
Stangarigel
Za Striebornou Horou
Lire la chronique
Vëlhtrhaq
Stelle cadenti
Lire la chronique
Au Loin
Au Loin
Lire la chronique
Autrest
Burning Embers, Forgotten W...
Lire la chronique
Necrokinesis
Death Is the Hammer
Lire la chronique
Stonehelm
Stonehelm
Lire la chronique
White Mantis
Arrows at the Sun
Lire la chronique
Vader
Humanihility (EP)
Lire la chronique
Messa
The Spin
Lire la chronique
Gruiiiik
Ça parle de ta mère ! (EP)
Lire la chronique
Void
Forbidden Morals
Lire la chronique
Serpent Corpse
Retaliate (EP)
Lire la chronique
Doska
Lassahr
Lire la chronique
Alienator
Meat Locker (EP)
Lire la chronique
Lutemkrat
The Eternal Resonance of Death
Lire la chronique
Glare
Sunset Funeral
Lire la chronique
Goath
IV: Silencing The Prophets ...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Lychgate
The Contagion in Nine Steps
Lire la chronique
Coal Chamber
Coal Chamber
Lire la chronique
Bear Mace
Slaves Of The Wolf
Lire la chronique
Today Is The Day
Axis Of Eden
Lire la chronique
Iron Lung
Sexless // No Sex
Lire la chronique
Praetor
The Spiral Of Addiction
Lire la chronique
Deapscufa
Spellbound
Lire la chronique
The Defaced
Domination Commence
Lire la chronique
Sulfuric Cautery
Killing Spree
Lire la chronique
Hexrot
Formless Ruin of Oblivion
Lire la chronique
Balmog
Laio
Lire la chronique
Illdisposed
Submit
Lire la chronique