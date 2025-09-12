Les news du 12 Septembre 2025
News
Les news du 12 Septembre 2025 Dome Runner - Whispers of Oblivion - Embraced By Darkness
|»
|DOME RUNNER (Industrial Metal, Finlande) sortira son nouvel album intitulé World Panopticon le 21 novembre sur Svart Records. En voici un premier extrait avec le titre "Split Self Matrix" à découvrir ci-dessous :
01. enter:panopticon
02. Biased Heart Replica
03. Constant Crisis Diagnosis
04. Android Hybrids Immortal
05. Split Self Matrix
06. Possessed Empty Vessel
07. Christless
08. Reversal Blaze
09. Existential Intermission
10. Solid State Zero
11. Frail Demise
12. Soul Collapse Interface
13. Consensus Glitch: Reconstruction of the Indesign Chaosphere
14. Salvation Access
15. Postpartum
|
|»
|On peut voir depuis fin août sur YouTube Diablo: Act 4 (ft. Alex Koehler), le nouveau titre de WHISPERS OF OBLIVION (Deathcore, Russie).
Le Diablo: Act 5 (ft. Dickie Allen) qui sera le dernier de la série des "Diablo" est prévu pour le 26 septembre.
|
|»
|EMBRACED BY DARKNESS (Black Metal, Pays-Bas) sortira son premier album intitulé Ex Inferis le 31 octobre via Non Serviam Records. Le tracklisting et un extrait seront bientôt dévoilés...
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par AxGxB
Par Raimondakis
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Lestat
Par Xxxav
Par Lestat
Par Lestat
Par Krokodil
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par BBB
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Ikea
Par Ikea