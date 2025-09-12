chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
378 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Cancer Void
 Cancer Void - First Metasta... (C)
Par Sosthène		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par Sosthène		   
Mudvayne
 Mudvayne - The End Of All T... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
 Interview de STARLIT PYRE p... (I)
Par Lestat		   
Vulvectomy
 Vulvectomy - Aberrant Vagin... (C)
Par Xxxav		   
Gruiiiik
 Gruiiiik - Ça parle de ta m... (C)
Par Lestat		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par Lestat		   
Glare
 Glare - Sunset Funeral (C)
Par Krokodil		   
Alienator
 Alienator - Meat Locker (EP) (C)
Par Sosthène		   
Goath
 Goath - IV: Silencing The P... (C)
Par Jean-Clint		   
Catasexual Urge Motivation
 Catasexual Urge Motivation ... (C)
Par BBB		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Coal Chamber (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Août 2025
 Les news du 29 Août 2025 - ... (N)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Axis Of ... (C)
Par Ikea		   

Les news du 12 Septembre 2025

News
Les news du 12 Septembre 2025 Lorna Shore - Dome Runner - Whispers of Oblivion - Embraced By Darkness
»
(Lien direct)
I Feel the Everblack Festering Within Me, le 5ème album de LORNA SHORE (Blackened Symphonic Deathcore, USA), est sorti aujourd'hui via Century Media Records. Tracklist :

1. Prison of Flesh
2. Oblivion
3. In Darkness
4. Unbreakable
5. Glenwood
6. Lionheart
7. Death Can Take Me
8. War Machine
9. A Nameless Hymn
10. Forevermore


»
(Lien direct)
DOME RUNNER (Industrial Metal, Finlande) sortira son nouvel album intitulé World Panopticon le 21 novembre sur Svart Records. En voici un premier extrait avec le titre "Split Self Matrix" à découvrir ci-dessous :

01. enter:panopticon
02. Biased Heart Replica
03. Constant Crisis Diagnosis
04. Android Hybrids Immortal
05. Split Self Matrix
06. Possessed Empty Vessel
07. Christless
08. Reversal Blaze
09. Existential Intermission
10. Solid State Zero
11. Frail Demise
12. Soul Collapse Interface
13. Consensus Glitch: Reconstruction of the Indesign Chaosphere
14. Salvation Access
15. Postpartum

»
(Lien direct)
On peut voir depuis fin août sur YouTube le clip de Diablo: Act 4 (ft. Alex Koehler), le nouveau WHISPERS OF OBLIVION (Deathcore, Russie).



Diablo: Act 5 (ft. Dickie Allen) qui sera le dernier de la série des "Diablo" est prévu pour le 26 septembre.

»
(Lien direct)
EMBRACED BY DARKNESS (Black Metal, Pays-Bas) sortira son premier album intitulé Ex Inferis le 31 octobre via Non Serviam Records. Le tracklisting et un extrait seront bientôt dévoilés...
Thrasho Lestat + AxGxB + Jean-Clint
12 Septembre 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Malformed
 Malformed
Confinement Of Flesh
2025 - Dark Descent Records / Extremely Rotten Productions		   
Iron Lung
 Iron Lung
White Glove Test
2013 - Prank Records / Iron Lung Records		   
Der Weg einer Freiheit
 Der Weg einer Freiheit
Innern
2025 - Season Of Mist		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition
Mind Trap
2025 - Listenable Insanity Records		   

GROUPES DU JOUR
Dome Runner
 Dome Runner
Industrial Metal - 2020 - Finlande		   
Embraced By Darkness
 Embraced By Darkness
Black Metal - 2013 - Pays-Bas		   
Lorna Shore
 Lorna Shore
2009 - Etats-Unis		   
Whispers of Oblivion
 Whispers of Oblivion
2024 - Russie		   
Malformed
Confinement Of Flesh
Lire la chronique
Inhuman Condition
Mind Trap
Lire la chronique
Iron Lung
White Glove Test
Lire la chronique
Der Weg einer Freiheit
Innern
Lire la chronique
Cancer Void
First Metastasis (EP)
Lire la chronique
Mudvayne
The End Of All Things To Come
Lire la chronique
Impetuous Ritual
Iniquitous Barbarik Synthesis
Lire la chronique
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
Lire l'interview
Starlit Pyre
Veins Of Sulfur (EP)
Lire la chronique
Stangarigel
Za Striebornou Horou
Lire la chronique
Vëlhtrhaq
Stelle cadenti
Lire la chronique
Au Loin
Au Loin
Lire la chronique
Autrest
Burning Embers, Forgotten W...
Lire la chronique
Necrokinesis
Death Is the Hammer
Lire la chronique
Stonehelm
Stonehelm
Lire la chronique
White Mantis
Arrows at the Sun
Lire la chronique
Vader
Humanihility (EP)
Lire la chronique
Messa
The Spin
Lire la chronique
Gruiiiik
Ça parle de ta mère ! (EP)
Lire la chronique
Void
Forbidden Morals
Lire la chronique
Serpent Corpse
Retaliate (EP)
Lire la chronique
Doska
Lassahr
Lire la chronique
Alienator
Meat Locker (EP)
Lire la chronique
Lutemkrat
The Eternal Resonance of Death
Lire la chronique
Glare
Sunset Funeral
Lire la chronique
Goath
IV: Silencing The Prophets ...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Lychgate
The Contagion in Nine Steps
Lire la chronique
Coal Chamber
Coal Chamber
Lire la chronique
Bear Mace
Slaves Of The Wolf
Lire la chronique