(Lien direct) I Feel the Everblack Festering Within Me, le 5ème album de LORNA SHORE (Blackened Symphonic Deathcore, USA), est sorti aujourd'hui via Century Media Records. Tracklist :



1. Prison of Flesh

2. Oblivion

3. In Darkness

4. Unbreakable

5. Glenwood

6. Lionheart

7. Death Can Take Me

8. War Machine

9. A Nameless Hymn

10. Forevermore



<a href="https://lornashore.bandcamp.com/album/i-feel-the-everblack-festering-within-me-24-bit-hd-audio">I Feel The Everblack Festering Within Me (24-bit HD audio) by Lorna Shore</a>