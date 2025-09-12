chargement...
Les news du 12 Septembre 2025
News
Les news du 12 Septembre 2025
Lorna Shore - Dome Runner - Whispers of Oblivion - Embraced By Darkness
»
(Lien direct)
I Feel the Everblack Festering Within Me
, le 5ème album de
LORNA SHORE
(Blackened Symphonic Deathcore, USA), est sorti aujourd'hui via Century Media Records. Tracklist :
1. Prison of Flesh
2. Oblivion
3. In Darkness
4. Unbreakable
5. Glenwood
6. Lionheart
7. Death Can Take Me
8. War Machine
9. A Nameless Hymn
10. Forevermore
<a href="https://lornashore.bandcamp.com/album/i-feel-the-everblack-festering-within-me-24-bit-hd-audio">I Feel The Everblack Festering Within Me (24-bit HD audio) by Lorna Shore</a>
»
(Lien direct)
DOME RUNNER
(Industrial Metal, Finlande) sortira son nouvel album intitulé
World Panopticon
le 21 novembre sur Svart Records. En voici un premier extrait avec le titre "Split Self Matrix" à découvrir ci-dessous :
01. enter:panopticon
02. Biased Heart Replica
03. Constant Crisis Diagnosis
04. Android Hybrids Immortal
05. Split Self Matrix
06. Possessed Empty Vessel
07. Christless
08. Reversal Blaze
09. Existential Intermission
10. Solid State Zero
11. Frail Demise
12. Soul Collapse Interface
13. Consensus Glitch: Reconstruction of the Indesign Chaosphere
14. Salvation Access
15. Postpartum
<a href="https://domerunner.bandcamp.com/album/world-panopticon">World Panopticon de DOME RUNNER</a>
»
(Lien direct)
On peut voir depuis fin août sur YouTube le clip de
Diablo: Act 4 (ft. Alex Koehler)
, le nouveau
WHISPERS OF OBLIVION
(Deathcore, Russie).
Diablo: Act 5 (ft. Dickie Allen)
qui sera le dernier de la série des "Diablo" est prévu pour le 26 septembre.
»
(Lien direct)
EMBRACED BY DARKNESS
(Black Metal, Pays-Bas) sortira son premier album intitulé
Ex Inferis
le 31 octobre via Non Serviam Records. Le tracklisting et un extrait seront bientôt dévoilés...
Lestat
+
AxGxB
+
Jean-Clint
12 Septembre 2025
