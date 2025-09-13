Les news du 13 Septembre 2025 News Les news du 13 Septembre 2025 Burned in Effigy - Ültra Raptör » (Lien direct) BURNED IN EFFIGY (Melodic Death Metal, USA) a dévoilé une vidéo pour le titre "Masquerade" issu de son nouvel opus Tyrannus Aeternum prévu le 24 octobre en indépendant. Tracklist :



1) Befouled Benefaction

2) Retribution

3) Masquerade

4) Procession

5) Wage of Exile

6) Sacrificial Seance

7) Monstrosity Reborn

8) Gallows Hymn

9) The Racking

10) Crown Crusher

11) Citadel





» (Lien direct) ÜLTRA RAPTÖR (Heavy/Speed, Québec) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Hard 'N Fast", troisième extrait de son nouvel album Fossilized à venir le 7 octobre sur Fighter Records. Tracklist :



01. Fossilized

02. Spinosaurus

03. Hard 'N Fast

04. Living for the Riff

05. Bitter Leaf

06. X-Celerator (Feel the Power)

07. Pterö-Ranger

08. Down the Drain

09. Le Voyageur d'Oort

10. Face the Challenge





