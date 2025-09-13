Les news du 13 Septembre 2025
Les news du 13 Septembre 2025 Burned in Effigy - Ültra Raptör
|BURNED IN EFFIGY (Melodic Death Metal, USA) a dévoilé une vidéo pour le titre "Masquerade" issu de son nouvel opus Tyrannus Aeternum prévu le 24 octobre en indépendant. Tracklist :
1) Befouled Benefaction
2) Retribution
3) Masquerade
4) Procession
5) Wage of Exile
6) Sacrificial Seance
7) Monstrosity Reborn
8) Gallows Hymn
9) The Racking
10) Crown Crusher
11) Citadel
|ÜLTRA RAPTÖR (Heavy/Speed, Québec) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Hard 'N Fast", troisième extrait de son nouvel album Fossilized à venir le 7 octobre sur Fighter Records. Tracklist :
01. Fossilized
02. Spinosaurus
03. Hard 'N Fast
04. Living for the Riff
05. Bitter Leaf
06. X-Celerator (Feel the Power)
07. Pterö-Ranger
08. Down the Drain
09. Le Voyageur d'Oort
10. Face the Challenge
