Les news du 15 Septembre 2025
|ILLUSIVE KEY (Black Metal, Belgique/Suisse/Allemagne) sortira son premier longue-durée Consume Us le 8 octobre via Amor Fati Productions. Tracklist :
1. Disseverence [8:38]
2. Ghosts [8:49]
3. Yearning [8:35]
4. Consume Us [5:25]
|WHITE BARONESS (Black Metal, Finlande) sortira son premier long-format War Chariots le 7 novembre sur Primitive Reaction. Tracklist :
1. Lonely Cold Grave
2. Melindra's Blood
3. Spiritual Assassin
4. Six Banners of Satan
5. War chariots of the White Baroness
6. Lich's Spear
7. Guillotine
|TEDD DEIREADH (Melodic Death Metal, Pologne) a sorti son premier full-length Fight to Death chez Via Nocturna. Tracklist :
01. Fight to Death
02. No Honour
03. Legend's Demise
04. Mourn Shall We The Fallen
05. Savior
06. Birds of Paradise
07. Mercenary's Life
08. Valkyries
09. As the Sword Falls
|BEYOND THE PALE (Death/Thrash, Pays-Bas) voit le départ de sa chanteuse Janneke de Rooy qui souhaite se consacrer pleinement à son autre groupe de death entièrement féminin, Maatkare.
|REVELATOR (Black/Death, Canada) vient de sortir son premier longue-durée Light the Devil's Fire via Nameless Grave Records. Tracklist :
01. The Numberless Mysteries of Nameless Entities
02. Death Serenade
03. By the Whip
04. He Who Reveals Grand Wisdom
05. Bapho-Maria
06. Inside My Cryptic Chambers
07. Lest Thee Be Vexed
08. We Who Reign with the Devil
09. Perpetual Undeath
10. Light the Devil's Fire
|PLAGUE CURSE (Blackened Death Metal) a mis en ligne à cette adresse le morceau "Umbrage Earned" extrait de son premier long-format Verminous Contempt à venir le 10 octobre sur Adirondack Black Mass. Tracklist :
1. Most Vile
2. In The Shadow Of Hate
3. Procession Of Dead
4. Umbrage Earned
5. Of Fornication And Malice
6. Nocturnal Cruelty
7. Callous Abomination
8. Amidst The Devastation
9. Reigning In Ruin
10. Oderint Dum Metuant
|THRON (Black/Death Metal, Allemagne) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Vurias qui sortira le 31 octobre via Listenable Records. L'ensemble se découvre ici :
1. The Serpent‘s Path
2. Astral Materia
3. Hubris’ Crown
4. A Paradox
5. Ungemach (Stilles Ende)
6. One Truth, One Light
7. Griefbearer
8. The Hunter And The Prey
9. The Metamorph‘s Curse (Bonus Track)
|TESTAMENT (Thrash, Etats-Unis) vient de dévoiler un nouvel extrait de son prochain album intitulé Para Bellum prévu pour le 10 octobre via Nuclear Blast Records. "Shadow People" se découvre ci-dessous :
|OCCULSED (Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé un troisième extrait de son nouvel album intitulé Antegnosis prévu pour le 26 septembre via Everlasting Spew Records. "Haze Of Morbid Slicing" est à découvrir ci-dessous :
