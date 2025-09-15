»

(Lien direct) PLAGUE CURSE (Blackened Death Metal) a mis en ligne à cette adresse le morceau "Umbrage Earned" extrait de son premier long-format Verminous Contempt à venir le 10 octobre sur Adirondack Black Mass. Tracklist :



1. Most Vile

2. In The Shadow Of Hate

3. Procession Of Dead

4. Umbrage Earned

5. Of Fornication And Malice

6. Nocturnal Cruelty

7. Callous Abomination

8. Amidst The Devastation

9. Reigning In Ruin

10. Oderint Dum Metuant