Les news du 20 Septembre 2025
Les news du 20 Septembre 2025
|SHRINE OF MALICE (Blackened Deathcore, USA) a mis en ligne une vidéo de son nouveau morceau "Angel of Hatred".
|FORGOTTEN (Melodic Doom/Death Metal, Turquie) a posté sur YouTube le clip de "Jungian Dreams", titre extrait de son album Septem Sermones ad Mortuos sorti cet été chez Sleaszy Rider Records.
