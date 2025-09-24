»

(Lien direct) AFSKY (Black Metal Atmosphérique, Danemark) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel opus intitulé Fællesskab qui sortira le 17 octobre via Eisenwald. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Velkommen til livet

2. Den der ingenting ved tvivler aldrig

3. Natmaskinen

4. Arveskam

5. Flagellanternes sang

6. Svanesang



<a href="https://afsky.bandcamp.com/album/f-llesskab">Fællesskab de AFSKY</a>



