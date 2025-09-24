chargement...

Les news du 22 Septembre 2025
 Les news du 22 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   
Cancer Void
 Cancer Void - First Metasta... (C)
Par Sosthène		   
Mudvayne
 Mudvayne - The End Of All T... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de STARLIT PYRE pour l'Ep "Veins Of Sulfur"
 Interview de STARLIT PYRE p... (I)
Par Lestat		   
Vulvectomy
 Vulvectomy - Aberrant Vagin... (C)
Par Xxxav		   
Gruiiiik
 Gruiiiik - Ça parle de ta m... (C)
Par Lestat		   

Les news du 24 Septembre 2025

News
Les news du 24 Septembre 2025 Sepulchral - Kreator - Sortilège - Afsky
»
(Lien direct)
SEPULCHRAL (Death Metal, Espagne) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel opus intitulé Beneath The Shroud qui sortira le 5 décembre via Soulseller Records. Un premier extrait sera bientôt disponible...

1. A Pact Written In Bone Dust
2. Beneath The Shroud
3. Abandoned Feretrum
4. Conflagration Of Sacred Bones
5. Torchless Crossroads
6. Cloaked Spectres
7. From The Crypt, The Putrid Mist
8. Blood, Phlegm, Black Bile
9. Gravestone Covenant
10. Poison Wind
11. Lost In The Ruins

»
(Lien direct)
KREATOR (Thrash, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Krushers Of The World le 16 janvier via Nuclear Blast Records. Plus d'infos prochainement...

»
(Lien direct)
SORTILÈGE (Heavy Metal, France) vient d'annoncer le tracklisting de son prochain album intitulé Le Poids de l'Âme prévu pour le 21 novembre via Verycords. Il se découvre ici :

1. Medusa
2. Cœurs d'acier
3. Colère
4. Le poids de l'âme
5. Origines
6. L'alchimiste
7. La forge divine
8. Sans foi ni loi
9. Horizons
10. Le monde de l'oubli

»
(Lien direct)
AFSKY (Black Metal Atmosphérique, Danemark) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel opus intitulé Fællesskab qui sortira le 17 octobre via Eisenwald. L'ensemble se découvre ci-dessous :

1. Velkommen til livet
2. Den der ingenting ved tvivler aldrig
3. Natmaskinen
4. Arveskam
5. Flagellanternes sang
6. Svanesang
Thrasho Jean-Clint
24 Septembre 2025

