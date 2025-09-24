SEPULCHRAL (Death Metal, Espagne) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel opus intitulé Beneath The Shroud qui sortira le 5 décembre via Soulseller Records. Un premier extrait sera bientôt disponible...
1. A Pact Written In Bone Dust
2. Beneath The Shroud
3. Abandoned Feretrum
4. Conflagration Of Sacred Bones
5. Torchless Crossroads
6. Cloaked Spectres
7. From The Crypt, The Putrid Mist
8. Blood, Phlegm, Black Bile
9. Gravestone Covenant
10. Poison Wind
11. Lost In The Ruins
AFSKY (Black Metal Atmosphérique, Danemark) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel opus intitulé Fællesskab qui sortira le 17 octobre via Eisenwald. L'ensemble se découvre ci-dessous :
1. Velkommen til livet
2. Den der ingenting ved tvivler aldrig
3. Natmaskinen
4. Arveskam
5. Flagellanternes sang
6. Svanesang
