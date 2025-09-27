chargement...
Les news du 27 Septembre 2025
News
Les news du 27 Septembre 2025
Skelethal
»
(Lien direct)
SKELETHAL
(Death Metal, France) sortira fin octobre via Thrash Records (la renaissance du célèbre label français) un nouvel EP trois titres intitulé
Transmogrification
. En voici un extrait avec le titre "Expelled" à découvrir ci-dessous :
AxGxB
27 Septembre 2025
VOIR AUSSI
Les news du 26 Septembre 2025
Kreator - VoidCeremony - Messa - Centinex - Tetragrammacide - Deos - Immortal Fate - Putrevore - Kaksonen - Gjendød - Heraldic Blaze - Katakomba - Kingdom - Aduanten - DET - Morke - Uaar - Armoured Knight - Perdition Temple - Embraced By Darkness
