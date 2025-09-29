chargement...
Les news du 29 Septembre 2025
News
Les news du 29 Septembre 2025
Soulfly
»
(Lien direct)
SOULFLY
(Néo / Thrash, Brésil) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album
Chama
prévu pour le 24 octobre via Nuclear Blast. "Nihilist" se découvre ci-dessous :
Jean-Clint
29 Septembre 2025
