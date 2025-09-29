chargement...

Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
Fly!
 Fly! - ...Or Die! (C)
Par KHÂ-O		   
Les news du 22 Septembre 2025
 Les news du 22 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 16 Septembre 2025
 Les news du 16 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Rippikoulu
 Rippikoulu - Musta Seremoni... (C)
Par Krokodil		   
Fatherland Null
 Fatherland Null - Chaos Ech... (R)
Par scorie		   
Godsend
 Godsend - A Wayfarer's Tears (C)
Par Sosthène		   
Inhuman Condition
 Inhuman Condition - Mind Trap (C)
Par Cujo		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par xworthlessx		   
Deapscufa
 Deapscufa - Spellbound (C)
Par Lestat		   
Impetuous Ritual
 Impetuous Ritual - Iniquito... (C)
Par AxGxB		   

Les news du 29 Septembre 2025

News
Les news du 29 Septembre 2025 Soulfly
»
(Lien direct)
SOULFLY (Néo / Thrash, Brésil) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album Chama prévu pour le 24 octobre via Nuclear Blast. "Nihilist" se découvre ci-dessous :
Thrasho Jean-Clint
29 Septembre 2025

