Les news du 30 Septembre 2025
|MALAKHIM (Black Metal, Suède) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "The Firmament Submits" extrait de son nouvel album And In Our Hearts the Devil Sings à venir le 31 octobre chez Iron Bonehead Productions. Tracklist :
1. And In Our Hearts the Devil Sings [7:44]
2. Solar Crucifixion [6:12]
3. A New Temple [5:27]
4. Into Darkness We Depart [5:50]
5. Angel of the Bottomless Pit [5:32]
6. Hearts Ablaze [4:30]
7. The Firmament Submits [8:20]
|SUMMONING HELLGATES (Black/Death) sortira son premier EP Spear of Conquest le 28 novembre via Osmose Productions. Tracklist :
1. Invokation [1:12]
2. Conciliábulo [4:30]
3. Hostis Humani Generis – The Revenant
[3:23]
4. Tongues in the Threshold [4:10]
5. Prisoner of Your Own Flesh [4:16]
6. Cilice of Atonement [3:53]
|Le one-man band TÅRFÖDD (Depressive Black Metal, Suède) sortira son nouveau disque Lidande le 31 octobre sur Purity Through Fire. Tracklist :
1. Vemod
2. The Strive for Existence
3. Sorg
4. Mörkret
5. Moraliskt förfall
6. En ny svart värld
7. Sju
8. Motgång
9. Saknaden
10. The Thing to Fear is Life
11. Lidande
|INRITVM (Black Metal, Paris) sortira son premier long-format Ex Nihilo Ad Nihilum le 3 octobre chez Norma Evangelium Diaboli. On y retrouve un duo formé de Syht (Haemoth, Demonium et ex-Dark Opus) et Akhaeus (Bael, Dark Opus) qui ont réuni autour d'eux Yhrm (ex-Deviant), Hth (Demonium, Haemoth, Spektr), MkM (Antaeus), Aguares (Bael) et Ablass (6666).
Tracklist :
1. The Principles of Forfeiture [8:16]
2. Falling into Emptiness [9:33]
3. Antimatter [3:53]
4. Vacuum Vortex [10:39]
5. Inexistent Remains [6:06]
6. From Nothing to Nothingness [6:12]
|SULPHUR AND MERCURY (Heavy Metal avec notamment Jason Netherton de Misery Index, Finlande) a dévoilé un nouveau single intitulé "Summon the Seer" afin de marquer le déménagement en Finlande du maître à penser italien Francesco Conte qui a rejoint le chanteur Jason Netherton à Helsinki et recruté trois nouveaux membres locaux.
|AVDAGATA (Melodic Black/Death, Suède) sortira son nouvel opus The Apocalyptic Aeon le 28 novembre via At Dawn Records. Tracklist :
As humanity falls
All shall become none
Impes! Homines mors!
The apocalyptic aeon
Fireborn Tyrant
Regnum in tenebris
Ascend into ruin
Människan till kol
Luciferian
|MASTER'S HAMMER (Experimental Black Metal, République Tchèque) sera de retour le 26 novembre sur Darkness Shall Rise Productions pour la sortie de son nouvel album Maldorör Disco. Tracklist :
1. Anděl slizu
2. Genisis P. Orridge
3. Take it or leave it
4. Maldorör Disco
5. Bochnatky
6. Beast Within
7. Bicycle Day
8. Doppelgänger
9. El Teide
10. Slatina
