chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
672 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Grave Hex
 Grave Hex - Vermian Death (C)
Par Jean-Clint		   
Dying Remains
 Dying Remains - Merciless S... (C)
Par Jean-Clint		   
Shrimpaler
 Shrimpaler - Already Doomed... (C)
Par Jean-Clint		   
Décryptal
 Décryptal - Simulacre (C)
Par Keyser		   
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par Ikea		   
Entretien avec Tanork
 Entretien avec Tanork - (D)
Par Jean-Clint		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   
Fly!
 Fly! - ...Or Die! (C)
Par KHÂ-O		   
Entretien avec GURKKHAS
 Entretien avec GURKKHAS - (D)
Par Jean-Clint		   
Les news du 22 Septembre 2025
 Les news du 22 Septembre 20... (N)
Par Jean-Clint		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
PPCM #29 - Ces groupes "similaires à" que je préfère aux originaux
 PPCM #29 - Ces groupes "sim... (D)
Par MoM		   
Heruvim
 Heruvim - Mercator (C)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Pain Is ... (C)
Par gulo gulo		   

Les news du 30 Septembre 2025

News
Les news du 30 Septembre 2025 Wolvennest - Malakhim - Summoning Hellgates - Tårfödd - Inritvm - Sulphur and Mercury - Avdagata - Master's Hammer
»
(Lien direct)
WOLVENNEST (Psychédélique/Ambient, Belgique) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Procession prévu pour le 17 octobre via Consouling Sounds. "The Shadow On Your Side" s'écoute ci-dessous :

»
(Lien direct)
MALAKHIM (Black Metal, Suède) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "The Firmament Submits" extrait de son nouvel album And In Our Hearts the Devil Sings à venir le 31 octobre chez Iron Bonehead Productions. Tracklist :

1. And In Our Hearts the Devil Sings [7:44]
2. Solar Crucifixion [6:12]
3. A New Temple [5:27]
4. Into Darkness We Depart [5:50]
5. Angel of the Bottomless Pit [5:32]
6. Hearts Ablaze [4:30]
7. The Firmament Submits [8:20]

»
(Lien direct)
SUMMONING HELLGATES (Black/Death) sortira son premier EP Spear of Conquest le 28 novembre via Osmose Productions. Tracklist :

1. Invokation [1:12]
2. Conciliábulo [4:30]
3. Hostis Humani Generis – The Revenant
[3:23]
4. Tongues in the Threshold [4:10]
5. Prisoner of Your Own Flesh [4:16]
6. Cilice of Atonement [3:53]

»
(Lien direct)
Le one-man band TÅRFÖDD (Depressive Black Metal, Suède) sortira son nouveau disque Lidande le 31 octobre sur Purity Through Fire. Tracklist :

1. Vemod
2. The Strive for Existence
3. Sorg
4. Mörkret
5. Moraliskt förfall
6. En ny svart värld
7. Sju
8. Motgång
9. Saknaden
10. The Thing to Fear is Life
11. Lidande

»
(Lien direct)
INRITVM (Black Metal, Paris) sortira son premier long-format Ex Nihilo Ad Nihilum le 3 octobre chez Norma Evangelium Diaboli. On y retrouve un duo formé de Syht (Haemoth, Demonium et ex-Dark Opus) et Akhaeus (Bael, Dark Opus) qui ont réuni autour d'eux Yhrm (ex-Deviant), Hth (Demonium, Haemoth, Spektr), MkM (Antaeus), Aguares (Bael) et Ablass (6666).

Tracklist :

1. The Principles of Forfeiture [8:16]
2. Falling into Emptiness [9:33]
3. Antimatter [3:53]
4. Vacuum Vortex [10:39]
5. Inexistent Remains [6:06]
6. From Nothing to Nothingness [6:12]

»
(Lien direct)
SULPHUR AND MERCURY (Heavy Metal avec notamment Jason Netherton de Misery Index, Finlande) a dévoilé un nouveau single intitulé "Summon the Seer" afin de marquer le déménagement en Finlande du maître à penser italien Francesco Conte qui a rejoint le chanteur Jason Netherton à Helsinki et recruté trois nouveaux membres locaux.


»
(Lien direct)
AVDAGATA (Melodic Black/Death, Suède) sortira son nouvel opus The Apocalyptic Aeon le 28 novembre via At Dawn Records. Tracklist :

As humanity falls
All shall become none
Impes! Homines mors!
The apocalyptic aeon
Fireborn Tyrant
Regnum in tenebris
Ascend into ruin
Människan till kol
Luciferian

»
(Lien direct)
MASTER'S HAMMER (Experimental Black Metal, République Tchèque) sera de retour le 26 novembre sur Darkness Shall Rise Productions pour la sortie de son nouvel album Maldorör Disco. Tracklist :

1. Anděl slizu
2. Genisis P. Orridge
3. Take it or leave it
4. Maldorör Disco
5. Bochnatky
6. Beast Within
7. Bicycle Day
8. Doppelgänger
9. El Teide
10. Slatina
Thrasho Jean-Clint + Keyser
30 Septembre 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Dying Remains
 Dying Remains
Merciless Suffering
2025 - Maggot Stomp Records		   
Grave Hex
 Grave Hex
Vermian Death
2025 - Indépendant / Cavernous Records / Night Terrors Records		   

GROUPES DU JOUR
Inritvm
 Inritvm
2022 - France		   
Tårfödd
 Tårfödd
Black Metal - 2022 - Suède		   
Wolvennest
 Wolvennest
Psychédélique/Ambient - 2015 - Belgique		   
Grave Hex
Vermian Death
Lire la chronique
Dying Remains
Merciless Suffering
Lire la chronique
Shrimpaler
Already Doomed (EP)
Lire la chronique
Décryptal
Simulacre
Lire la chronique
Angerot
Seofon
Lire la chronique
Gangrëne
S'en aller (EP)
Lire la chronique
Nocturnus
The Key
Lire la chronique
Lychgate
Also sprach Futura (EP)
Lire la chronique
Fvneral Fvkk
Carnal Confessions
Lire la chronique
Entretien avec Tanork
Lire le podcast
Mesfetor
Manifest II (EP)
Lire la chronique
Fly!
...Or Die!
Lire la chronique
Desaster
Kill All Idols
Lire la chronique
Entretien avec GURKKHAS
Lire le podcast
Electric Wizard
Black Magic Rituals & Perve...
Lire la chronique
Carach Angren
The Cult of Kariba (EP)
Lire la chronique
Gestation
Sentient Tumor
Lire la chronique
Entrails
Grip Of Ancient Evil
Lire la chronique
Entretien avec Kanine
Lire le podcast
Hellish Form
Remains
Lire la chronique
Metal Assault 44 - Thrash Metal Assault
Lire l'interview
Dome Runner
Conflict State Design
Lire la chronique
Gjendød
Svekkelse
Lire la chronique
Lord Valtgryftåke
Hordes Of The Blackwinds (EP)
Lire la chronique
Panzerchrist
Maleficium - Part 2
Lire la chronique
Bergsvriden
I haggans afton
Lire la chronique
Majestic Major
The Belfry of the Wasteland...
Lire la chronique
Venymysgourvleydh / Collier d'Ombre
Thunder Of War Forlorn (Spl...
Lire la chronique
Heresie
Balades Catarthiques Aux Se...
Lire la chronique
Gnaw Their Tongues
The Genesis of Light
Lire la chronique