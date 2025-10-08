chargement...

Les news du 8 Octobre 2025

News
Les news du 8 Octobre 2025 Primitive Man - Born From Pain - Cryoxyd - Unviar - Obscure Fate - Reaping Flesh - Pokuta - Dope Spell
»
(Lien direct)
PRIMITIVE MAN (Extreme Sludge / Doom / Noise, Etats-Unis) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Observance prévu pour le 31 octobre via Relapse Records. "Natural Law" se découvre ci-dessous :

»
(Lien direct)
BORN FROM PAIN (Hardcore Metal, Pays-Bas) sortira le 20 novembre un Ep intitulé Siege Mentality. Un premier extrait s'écoute ici :

»
(Lien direct)
CRYOXYD (Death Metal, France) vient de dévoiler un premier extrait "Day After Day" tiré de son premier album This World We Live In... qui sortira le 12 décembre prochain chez Dolorem Records, en format CD / Digital.

Mixé et masterisé par Kristian Øgir au Everloud Studios (DK). L’artwork est une œuvre de Kevirus.

Tracklist :

1. Cowered Under Darken Skies
2. Day After Day
3. Dismal Fate
4. Injected Minds
5. Trapped in a Mirror
6. Effigy of the Unknown
7. Ambivalent Feelings
8. Bodycell
9. Emptiness of Life
10. For All Whom Suffered
11. Mindless Human Form
12. This World We Live In...

»
(Lien direct)
UNVIAR (Black Metal, Italie) sortira son premier full-length Disglaç le 28 novembre sur ATMF. Tracklist :

1. Nevere
2. Corints
3. Disglaç
4. Ritîr
5. Sul Ôr

»
(Lien direct)
OBSCURE FATE (Melodic Death Metal, Finlande) sortira son premier longue-durée Shades of a Dying World courant 2026 chez Inverse Records. En attendant, un premier extrait, "Age of Delusion", est à découvrir dès maintenant.

»
(Lien direct)
REAPING FLESH (Black/Death/Punk, Norvège) propose en écoute le titre "Shallow Grave" issu de son nouvel album Death Creeps à venir le 10 octobre via Reaping Records. Tracklist :

01 -Nothing Avails
02 - Golden Calf
03 - Plague
04 - Blood Red Infernal
05 - Shallow Grave
06 - Devoid of Light
07 - Bloodshed
08 - Serpents

»
(Lien direct)
POKUTA (Black Metal, Pologne) a mis en ligne le morceau "Mortal Coil" extrait de son premier long-format Metanoia à venir le 31 octobre sur Via Nocturna. Tracklist :

01. Mortal Coil
02. Eternal Illusion
03. Immoral
04. Metanoia
05. Desire
06. The Chosen One

»
(Lien direct)
DOPE SPELL (Modern Metal/Hardcore avec notamment l'ex-L'Esprit du Clan Vince, France) vient de dévoiler son nouveau single "Dreamcrusher".
Thrasho Jean-Clint + Keyser
8 Octobre 2025

