(Lien direct) CRYOXYD (Death Metal, France) vient de dévoiler un premier extrait "Day After Day" tiré de son premier album This World We Live In... qui sortira le 12 décembre prochain chez Dolorem Records, en format CD / Digital.



Mixé et masterisé par Kristian Øgir au Everloud Studios (DK). L’artwork est une œuvre de Kevirus.



Tracklist :



1. Cowered Under Darken Skies

2. Day After Day

3. Dismal Fate

4. Injected Minds

5. Trapped in a Mirror

6. Effigy of the Unknown

7. Ambivalent Feelings

8. Bodycell

9. Emptiness of Life

10. For All Whom Suffered

11. Mindless Human Form

12. This World We Live In...



