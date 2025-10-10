Les news du 10 Octobre 2025
News
Les news du 10 Octobre 2025 Brozerz - The Old Dead Tree - Tyrant Fest - Dead Heat
|»
|On vous parlait de la sortie de la deuxième démo de BROZERZ (Grind, Saint-Denis) il y a quelques jours. Le duo vient également de publier le clip du titre "Agricultueurs" :
|
|»
|THE OLD DEAD TREE (Metal Gothique, France) sortira le 28 novembre via Season Of Mist un Ep intitulé London Sessions. Le tracklisting et un extrait se découvrent ici :
1. Feel Alive Again
2. Time Has Come
3. By The Way (London Sessions 2025)
4. What Else Could We’ve Said (London Sessions 2025)
|
|»
|La 8ème édition du Tyrant Fest se tiendra les 18 et 19 octobre dans les Hauts-de-France.
*Samedi 18/10 à Oignies (62) : Alcest, Imperial Triumphant, The Great Old Ones, Limbes, Sang Froid et Alkerdeel
*Dimanche 19/10 à Lille (59) : Paradise Lost, Messa, Sinsaenum, Asagraum, Firtan et Ataraxie
Plus d'infos
|
|»
|DEAD HEAT (Thrash / Crossover, USA) sort aujourd'hui son nouvel album intitulé Process Of Elimination. Disponible via Metal Blade Records, celui-ci s'illustre aujourd'hui abec le clip vidéo de "The Order" à découvrir ci-dessous :
01. Perpetual Punishment
02. Annihilation Nation
03. Hidebound
04. The Order
05. Enemy
06. Seventh Gate
07. DH Stomp
08. Solace Denied
09. By My Will
10. Process of Elimination
11. Hatred Bestowed
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Hölm
Par AxGxB
Par Lestat
Par Jean-Clint
Par Raimondakis
Par Krokodil
Par Arnwolf
Par Bras Cassé
Par Sosthène
Par Deathrash.
Par Niktareum
Par Krokodil
Par AxGxB
Par AxGxB
Par Sosthène