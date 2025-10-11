Les news du 11 Octobre 2025
News
Les news du 11 Octobre 2025 Norilsk
|»
|NORILSK (Doom/Death/Post-Metal, Canada) sortira son album live Gigantes Mortui - MMXIV-MMXXIV le 7 novembre. Tracklist :
1. Beyond the Horizon
2. Potsdam Glo
3. Ghosts of Loss
4. Le puits de l’oubli
5. La liberté aux ailes brisées
6. No Sacred Ground
Les deux premiers titres sont déjà en écoute sur leur Bandcamp.
|
