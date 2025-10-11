Les news du 11 Octobre 2025 News Les news du 11 Octobre 2025 Norilsk » (Lien direct) NORILSK (Doom/Death/Post-Metal, Canada) sortira son album live Gigantes Mortui - MMXIV-MMXXIV le 7 novembre. Tracklist :



1. Beyond the Horizon

2. Potsdam Glo

3. Ghosts of Loss

4. Le puits de l’oubli

5. La liberté aux ailes brisées

6. No Sacred Ground



Les deux premiers titres sont déjà en écoute sur leur Bandcamp.



<a href="https://norilskdoom.bandcamp.com/album/gigantes-mortui-mmxiv-mmxxiv">Gigantes Mortui - MMXIV-MMXXIV by Norilsk</a>

