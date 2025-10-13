Les news du 13 Octobre 2025
Dead And Dripping
|Intitulé Nefarious Scintillations, le nouvel album de DEAD AND DRIPPING (Brutal Death Metal, USA) sortira le 28 novembre prochain sur Transcending Obscurity Records. En voici un deux extraits avec les titres "Horrifying Glimpses Of Inconceivably Demented Cityscapes" et "Seeping Through Ancient Transdimensional Corridors" à découvrir ci-dessous :
01. Nefariously Scintillating Through Vacant Galactic Reservoirs
02. Horrifying Glimpses Of Inconceivably Demented Cityscapes
03. Pestilent Hints Of Darkened Malodorous Vibrations
04. Swollen Torsos Adorned With Pustulating Hexagonal Crania
05. Sickeningly Vague Anatomical Silhouettes
06. Spontaneous Recollections Of Unwitnessable Atrocity
07. Seeping Through Ancient Transdimensional Corridors
08. An Utterly Tenantless World Of Aeons-Long Death
