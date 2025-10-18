»

(Lien direct) MASTER'S HAMMER (Black Metal/Experimental, République Tchèque) a posté une vidéo pour le morceau "Anděl slizu" extrait de son nouvel album Maldorör Disco à venir le 26 novembre chez Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :



1. Anděl slizu

2. Genisis P. Orridge

3. Take it or leave it

4. Maldorör Disco

5. Bochnatky

6. Beast Within

7. Bicycle Day

8. Doppelgänger

9. El Teide

10. Slatina



