|MASTER'S HAMMER (Black Metal/Experimental, République Tchèque) a posté une vidéo pour le morceau "Anděl slizu" extrait de son nouvel album Maldorör Disco à venir le 26 novembre chez Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :
1. Anděl slizu
2. Genisis P. Orridge
3. Take it or leave it
4. Maldorör Disco
5. Bochnatky
6. Beast Within
7. Bicycle Day
8. Doppelgänger
9. El Teide
10. Slatina
|SILENT TOMBS (Doom/Death, Mexique) offre en écoute intégrale son premier longue-durée Mourning Hymns From Beyond paru hier via Personal Records. Tracklist :
1. The Void Reflections Through The Looking Glass
2. Fade Away Journey (Echoes From Nowhere)
3. Eclipsed By Despair
4. Eternal Disillusion
5. An Autumn's Lament
6. Frozen Tears
7. The Death Beckoning
8. The Crimson Sun
9. The Abyssic Elegy
10. Dissolve
11. Drowned In Oblivion
|DET (Speed/Death Finlande) a sorti hier son premier long-format Destructive Elite Terror sur Dying Victims Productions. Ciquez ici pour le découvrir en intégralité. Tracklist :
1. Intro
2. Annihilation
3. Catacomb
4. Strike
5. Nosferatu
6. Impaler
7. Sinister
8. Vengeance
9. Bloodshed
10. Cruel
11. Possessor
12. Serpentine
13. Destructive Elite Terror
