Les news du 20 Octobre 2025

News
Les news du 20 Octobre 2025 Centinex - Gaerea
»
(Lien direct)
CENTINEX (Death Metal, Suède) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé With Guts And Glory prévu pour le 7 novembre via Black Lion Records. "Symphony Of Screams" est à découvrir ci-dessous :

»
(Lien direct)
GAEREA (Black Metal Moderne, Portugal) a dévoilé le tracklisting et un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Submerged qui sortira le 20 mars via Century Media. L'ensemble se découvre ici :

1. Luminary
2. Submerged
3. Hellbound
4. Uncontrolled
5. Phoenix
6. Cyclone
7. LBRNTH
8. Nomad
9. Stardust
Thrasho Jean-Clint
20 Octobre 2025

