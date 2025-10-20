Les news du 20 Octobre 2025
Les news du 20 Octobre 2025 Centinex - Gaerea
|CENTINEX (Death Metal, Suède) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé With Guts And Glory prévu pour le 7 novembre via Black Lion Records. "Symphony Of Screams" est à découvrir ci-dessous :
|»
|GAEREA (Black Metal Moderne, Portugal) a dévoilé le tracklisting et un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Submerged qui sortira le 20 mars via Century Media. L'ensemble se découvre ici :
1. Luminary
2. Submerged
3. Hellbound
4. Uncontrolled
5. Phoenix
6. Cyclone
7. LBRNTH
8. Nomad
9. Stardust
