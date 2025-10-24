DOME RUNNER (Industrial Metal, Finlande) sortira son nouvel album intitulé World Panopticon le 21 novembre prochain sur Svart Records. En voici un nouvel extrait avec le titre "Salvation Access" à découvrir ci-dessous :
VARGRAV (Black Metal, Finlande) vient de partager un nouveau morceau intitulé "The Gates Of My Dimension". Celui-ci figurera sur le prochain album du groupe à paraître sur Werewolf Records. Aucune date n'a été communiquée pour le moment.
THE RUINS OF BEVERAST (Black Metal / Doom, Allemagne) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album intitulé Tempelschlaf qui sortira le 9 janvier via Ván Records. "Alpha Fluids" s'écoute ci-dessous :
FATE'S HAND (Epic Heavy Metal, Australie) a mis en ligne le morceau "The Quest Spirit" extrait de son premier long-format Steel, Fire & Ice à venir le 14 novembre sur Dying Victims Productions. Tracklist :
1. The Quest Spirit
2. Fount Of All Waters
3. Woven In Space And Time
4. In The Draugr Deeps
5. Fire Reigns Once More
6. Starforger
7. The Cosmic Ash
8. Stallion Of Sky And Seas
PUTREVORE (Death Metal, international) sortira son cinquième album intitulé Unending Rotting Cycle le 11 novembre sur Xtreem Music. En voici un deuxième extrait avec le titre "Morbid Procession" à découvrir ci-dessous :
01. No Mourning The Grace
02. Morbid Procession
03. Subterranean Paths To The Temples
04. Beneath These Graves
05. Mortal Ways Of The Flesh
06. Unending Rotting Cycle
07. They Worship Disarray
08. Cult Of The Tentacle
09. The Cradle Replaced By The Grave
