Les news du 24 Octobre 2025
 Les news du 24 Octobre 2025... (N)
Par Jean-Clint		   
Inner Light
 Inner Light - NOVA (C)
Par Sosthène		   
Debilitated
 Debilitated - As The Vine's... (C)
Par Niktareum		   
Carn
 Carn - Colors With Your Fle... (C)
Par Jean-Clint		   
Baest
 Baest - Colossal (C)
Par Sosthène		   
Vio-Lence
 Vio-Lence - Oppressing The ... (C)
Par AxGxB		   
Metharoma
 Metharoma - Pipe Dreams (Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 17 Octobre 2025
 Les news du 17 Octobre 2025... (N)
Par Sosthène		   
Nero Kane
 Nero Kane - For the Love, t... (C)
Par Raziel		   
Naufraage
 Naufraage - Les déferlantes... (C)
Par xworthlessx		   
Horror Within
 Horror Within - Soul Awakening (C)
Par Jean-Clint		   
Entretien avec AVULSED
 Entretien avec AVULSED - (D)
Par Jean-Clint		   
Vile Apparition
 Vile Apparition - Malignity (C)
Par Sosthène		   
Deftones
 Deftones - Private Music (C)
Par AxGxB		   
Les news du 9 Octobre 2025
 Les news du 9 Octobre 2025 ... (N)
Par AxGxB		   

Les news du 24 Octobre 2025

News
Vargrav - The Ruins Of Beverast - Speedclaw - Pest - Vanguardian - Verilehto - Fate's Hand - Putrevore - Ingested
»
(Lien direct)
VARGRAV (Black Metal, Finlande) vient de partager un nouveau morceau intitulé "The Gates Of My Dimension". Celui-ci figurera sur le prochain album du groupe à paraître sur Werewolf Records. Aucune date n'a été communiquée pour le moment.

»
(Lien direct)
THE RUINS OF BEVERAST (Black Metal / Doom, Allemagne) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album intitulé Tempelschlaf qui sortira le 9 janvier via Ván Records. "Alpha Fluids" s'écoute ci-dessous :

»
(Lien direct)
SPEEDCLAW (Speed/Heavy, Croatie) propose en écoute le morceau "Nightwatch" tiré de son premier full-length Stardust qui sort le 14 novembre via Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Tonight
2. Allnighter
3. Queen of the Night
4. Nightwatch
5. Fly High
6. Crystal Light
7. White Town Rider
8. The Curse Never Dies

»
(Lien direct)
PEST (Black Metal, Allemagne) offre son nouvel opus Eternal Nightmares en écoute intégrale. Sortie le 30 octobre sur Heidens Hart Records. Tracklist :

1. A Lullaby To...
2. Eternal Nightmare
3. Dr. Crow
4. Light Fades
5. Winds of Death
6. Running in Rage
7. Nights Embrace
8. The Gates
9. Eternal Choir

»
(Lien direct)
VANGUARDIAN (Progressive Blackened Sludge, Finlande) vient de sortir son premier longue-durée III: Inhumanity chez Inverse Records. Tracklist :

01. Gathering Momentum
02. Peripherals
03. ..In Humanity
04. LI-2 XA-1
05. Dead Space
06. Lost In Endeavour
07. Demolition Hour
08. Electric Sorrow
09. Inner Sanctum

»
(Lien direct)
VERILEHTO (Black Metal, Finlande) a posté le titre "Virvatulet" issu de son nouvel album Aarnihauta prévu le 28 novembre via Inverse Records. Tracklist :

01. Surutta Tapettu
02. Nälänhätä
03. Aarnihauta
04. Kalman Sotajuokko
05. Tuhkaverho
06. Syöjätär
07. Virvatulet

»
(Lien direct)
FATE'S HAND (Epic Heavy Metal, Australie) a mis en ligne le morceau "The Quest Spirit" extrait de son premier long-format Steel, Fire & Ice à venir le 14 novembre sur Dying Victims Productions. Tracklist :

1. The Quest Spirit
2. Fount Of All Waters
3. Woven In Space And Time
4. In The Draugr Deeps
5. Fire Reigns Once More
6. Starforger
7. The Cosmic Ash
8. Stallion Of Sky And Seas

»
(Lien direct)
PUTREVORE (Death Metal, international) sortira son cinquième album intitulé Unending Rotting Cycle le 11 novembre sur Xtreem Music. En voici un deuxième extrait avec le titre "Morbid Procession" à découvrir ci-dessous :

01. No Mourning The Grace
02. Morbid Procession
03. Subterranean Paths To The Temples
04. Beneath These Graves
05. Mortal Ways Of The Flesh
06. Unending Rotting Cycle
07. They Worship Disarray
08. Cult Of The Tentacle
09. The Cradle Replaced By The Grave

»
(Lien direct)
Découvrez ci-dessous le clip vidéo de "Nefarious Tongues", nouveau single d'INGESTED (Death Metal, Royaume-Uni) paru sur Metal Blade Records :
Thrasho AxGxB + Jean-Clint + Keyser
24 Octobre 2025

1 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
24/10/2025 10:06
Excellent le nouveau VAGRAV, hâte d'entendre la suite ! Sourire

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
