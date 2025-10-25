THALIDOMIDE (Progressive Death Metal, France) sera de retour le 12 novembre chez Adipocere Records avec son nouvel album Le Retour à la Barbarie. Tracklist :
01 - Osculum Infame
02 - L’affranchi
03 – Le Tombeau de l’Humanité
04 – Les Crimes d’Honneur
05 – Noir
06 – Être Pour Avoir
07 – Le Tison Brûlant
08 – L’Abîme Du Désespoir
09 – Dans Les Flots De L’Horreur
10 – Incendo Per Ignes
OMEGAVORTEX (Black / Death Metal, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Diabolic Messiah Of The New World Order le 5 décembre prochain sur Third Eye Temple. En voici un premier extrait avec le titre "Dystopian Worldrape" à découvrir ci-dessous :
01. Dystopian Worldrape
02. Ascension Of Madness
03. Unidentified Evil
04. Feeding Upon Blackness
05. Psychopathic Majesty
06. Limitless Violence
07. Hypnotic Abuse
08. Whirlwinds Of directed Sadism
09. Horrorslaughter
10. World Extermination Agenda
