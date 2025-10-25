»

(Lien direct) THALIDOMIDE (Progressive Death Metal, France) sera de retour le 12 novembre chez Adipocere Records avec son nouvel album Le Retour à la Barbarie. Tracklist :



01 - Osculum Infame

02 - L’affranchi

03 – Le Tombeau de l’Humanité

04 – Les Crimes d’Honneur

05 – Noir

06 – Être Pour Avoir

07 – Le Tison Brûlant

08 – L’Abîme Du Désespoir

09 – Dans Les Flots De L’Horreur

10 – Incendo Per Ignes



