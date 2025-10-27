Les news du 27 Octobre 2025
Les news du 27 Octobre 2025 Angrrsth - Growth
|ANGRRSTH (Black Metal, Pologne) vient de mettre en ligne l'intégralité de son nouvel album Złudnia, paru le 10 octobre dernier chez Godz ov War Productions.
Tracklist :
1. Kolejna pętla (04:25)
2. Mane, Tekel, Fares (05:12)
3. Próg (06:05)
4. Złudnia (06:23)
5. Amor Fati (06:03)
6. Solve et Coagula (05:37)
7. Widziałem go (06:53)
|
|»
|Le one-man band GROWTH (Industrial Black Metal, France) sortira son deuxième album Industrial Necrocult le 15 décembre. Sur une base de black indus, la musique du groupe part dans de nombreuses directions, avec des atmosphères parfois doom/gothiques, parfois électro ou rock'n'roll. Les influences vont d'Aborym à Frank Zappa, en passant par Emperor ou Devo. L'opus démarre sur le thème de l'accumulation capitaliste et s'achève sur la destruction de la planète et la tentative de conquête de Mars, en mélangeant satire politique et thématiques classiques du black metal.
|
