LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Hedonist
 Hedonist - Scapulimancy (C)
Par Jean-Clint		   
A Blaze in the Parisian Sky
 A Blaze in the Parisian Sky... (R)
Par Jean-Clint		   
Ex Tenebris Lux Acte VII
 Ex Tenebris Lux Acte VII - ... (R)
Par Ikea		   
Les news du 24 Octobre 2025
 Les news du 24 Octobre 2025... (N)
Par Jean-Clint		   
Inner Light
 Inner Light - NOVA (C)
Par Sosthène		   
Debilitated
 Debilitated - As The Vine's... (C)
Par Niktareum		   
Carn
 Carn - Colors With Your Fle... (C)
Par Jean-Clint		   
Baest
 Baest - Colossal (C)
Par Sosthène		   
Vio-Lence
 Vio-Lence - Oppressing The ... (C)
Par AxGxB		   
Metharoma
 Metharoma - Pipe Dreams (Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 17 Octobre 2025
 Les news du 17 Octobre 2025... (N)
Par Sosthène		   
Nero Kane
 Nero Kane - For the Love, t... (C)
Par Raziel		   
Naufraage
 Naufraage - Les déferlantes... (C)
Par xworthlessx		   
Horror Within
 Horror Within - Soul Awakening (C)
Par Jean-Clint		   
Vile Apparition
 Vile Apparition - Malignity (C)
Par Sosthène		   
Deftones
 Deftones - Private Music (C)
Par AxGxB		   

Les news du 27 Octobre 2025

News
Les news du 27 Octobre 2025 Angrrsth - Growth
»
(Lien direct)
ANGRRSTH (Black Metal, Pologne) vient de mettre en ligne l'intégralité de son nouvel album Złudnia, paru le 10 octobre dernier chez Godz ov War Productions.

Tracklist :
1. Kolejna pętla (04:25)
2. Mane, Tekel, Fares (05:12)
3. Próg (06:05)
4. Złudnia (06:23)
5. Amor Fati (06:03)
6. Solve et Coagula (05:37)
7. Widziałem go (06:53)

»
(Lien direct)
Le one-man band GROWTH (Industrial Black Metal, France) sortira son deuxième album Industrial Necrocult le 15 décembre. Sur une base de black indus, la musique du groupe part dans de nombreuses directions, avec des atmosphères parfois doom/gothiques, parfois électro ou rock'n'roll. Les influences vont d'Aborym à Frank Zappa, en passant par Emperor ou Devo. L'opus démarre sur le thème de l'accumulation capitaliste et s'achève sur la destruction de la planète et la tentative de conquête de Mars, en mélangeant satire politique et thématiques classiques du black metal.
Thrasho Sosthène + Keyser
27 Octobre 2025

ARTICLES DU JOUR
