(Lien direct) WOUNDED IN FOREST (Melodic Death Metal, Finlande) a mis en ligne le morceau "Take The Son Of A Bitch", deuxième extrait de son premier EP Antihuman Artist à venir le 5 décembre sur Inverse Records. Tracklist :



1. The Growth

2. Take the Son of a Bitch

3. Virent Carnes

4. Godspeed Filthy Warrior

5. Altar of Needles

6. The Last Leg



<a href="https://woundedinforest.bandcamp.com/album/antihuman-artist">Antihuman Artist de Wounded In Forest</a>