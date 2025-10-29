|
Les news du 29 Octobre 2025
Les news du 29 Octobre 2025 Sligm - Rotten Sound - Dead And Dripping - Malepeste - Cryoxyd - Hypocrisy - Funérarium - Krallice - Vertebra - Binah - Ghoulhouse - Norilsk - Hexjakt - Wounded in Forest
|SLIGM (Death Grind Metal, Etats-Unis) a déjà mis en ligne l'intégralité de son premier EP Untethered Dimensions qui sortira officiellement le 31 octobre au format cassette sur le label Gurgling Gore.
Tracklist :
1. Parasligm (01:29)
2. Succumb to the Swarm (02:40)
3. Swillbirth (00:51)
4. Jinzo (00:58)
5. Untethered Dimensions (02:10)
6. Quantum Torture (02:08)
7. Neurosis Frequencies (03:21)
|»
|ROTTEN SOUND (Grindcore, Finlande) nous gratifie d'un clip pour le titre "Brave New World", extrait de l'EP Mass Extinction qui arrivera le 12 décembre chez Season of Mist.
Tracklist :
1. Recycle
2. Ride of the Future
3. Gone
4. Polarized
5. Brave New World
6. Empty Shells
7. Idealist
8. Mass Extinction
|»
|DEAD AND DRIPPING (Brutal Death Metal, Etats-Unis), dont le prochain album intitulé Nefarious Scintillations sortira le 28 novembre chez Transcending Obscurity Records, nous en propose un troisième extrait : "Nefariously Scintillating Through Vacant Galactic Reservoirs".
Tracklist :
01. Nefariously Scintillating Through Vacant Galactic Reservoirs
02. Horrifying Glimpses Of Inconceivably Demented Cityscapes
03. Pestilent Hints Of Darkened Malodorous Vibrations
04. Swollen Torsos Adorned With Pustulating Hexagonal Crania
05. Sickeningly Vague Anatomical Silhouettes
06. Spontaneous Recollections Of Unwitnessable Atrocity
07. Seeping Through Ancient Transdimensional Corridors
08. An Utterly Tenantless World Of Aeons-Long Death
|»
|MALEPESTE (Black Metal, France) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album Ex Nihilo qui sortira le 11 novembre via Les Acteurs de l'Ombre. "Acceptio" se découvre ici :
|»
|CRYOXYD (Death Metal, France) vient de dévoiler un deuxième extrait de son album This World We Live In... qui sortira le 12 décembre prochain via Dolorem Records. "Ambivalent Feelings" s'écoute ci-dessous :
|»
|HYPOCRISY (Death Metal, Suède), à l'occasion des vingt ans de son album Virus (2005), sortira le 07 novembre chez Nuclear Blast une version anniversaire remasterisée aux formats CD et Vinyle (édition limitée, 2 couleurs). Notons que la version digitale est déjà disponible depuis le 12 septembre dernier.
Tracklist :
01. Intro (00:16)
02. Warpath (04:23)
03. Scrutinized (04:25)
04. Fearless (04:24)
05. Craving for Another Killing (03:50)
06. Let the Knife Do the Talking (04:15)
07. A Thousand Lies (04:52)
08. Incised Before I've Ceased (04:28)
09. Blooddrenched (03:42)
10. Compulsive Psychosis (04:14)
11. Living to Die (05:42)
12. Watch Out (Demo) (03:35)
|»
|FUNÉRARIUM (Black Metal Atmosphérique, France) présentera en avant-première, le 31 octobre à 21h00, son titre "Ritual" (featuring Kasumi Onryō, chanteur de Amthrya), extrait de l'album Vrajitoaerele Sangelui qui sortira courant 2026.
|»
|KRALLICE (Avant-garde Black Metal, Etats-Unis) a récemment mis en ligne son nouvel EP No Hope, paru le 23 octobre dernier en indépendant.
Tracklist :
1. Inner Peace (07:48)
2. Protean Pulse (15:58)
|»
|VERTEBRA (Death Metal, Brésil) a partagé une "lyric video" pour le morceau-titre de son premier longue-durée The Same paru le 29 juillet chez Xtreem Music.
|»
|BINAH (Death Metal, Angleterre) offre son nouveau disque Ónkos en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie vendredi 31 octobre via Osmose Productions. Tracklist :
1. Mount Morphine [23:00]
2. The After Evermath [20:21]
|»
|GHOULHOUSE (Death Metal avec Rogga Johansson, Suède) sortira son nouvel opus Realm Of Ghouls le 5 décembre sur Horror Pain Gore Death. Tracklist :
1. Hacksore
2. Rotten Rancid Remains
3. Mall Full Of Zombies
4. Kingdom Of Squirming Worms
5. Where Ghouls Are Bred
6. Dying In The City (Of The Living Dead)
7. Fetid Flesh Fairytale
8. Pit Of Maggots
9. Realm Of Ghouls
10. Rothead
11. Devoured By Famined Pigs
|»
|NORILSK (Doom/Death/Post-Metal, Québec) a posté le morceau "Le puits de l’oubli" tiré de son album live Gigantes Mortui - MMXIV-MMXXIV qui sort le 7 novembre chez Hypnotic Dirge Records. Tracklist :
Beyond the Horizon
Potsdam Glo
Ghosts of Loss
Le puits de l’oubli
La liberté aux ailes brisées
No Sacred Ground
|»
|HEXJAKT (Doom/Stoner, Suède) a dévoilé le titre "The Act of Dying" issu de son premier long-format Blessing of the Damned prévu le 1er décembre via Majestic Mountain Records et Burning Skull Records. Tracklist :
1. 10,000 Crows
2. Black Circle
3. Void Throne
4. Wyrd
5. The Act of Dying
6. Don’t Talk to Strangers
7. Monolith
8. Cathedrals
|»
|WOUNDED IN FOREST (Melodic Death Metal, Finlande) a mis en ligne le morceau "Take The Son Of A Bitch", deuxième extrait de son premier EP Antihuman Artist à venir le 5 décembre sur Inverse Records. Tracklist :
1. The Growth
2. Take the Son of a Bitch
3. Virent Carnes
4. Godspeed Filthy Warrior
5. Altar of Needles
6. The Last Leg
