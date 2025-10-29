chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
418 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Biohazard
 Biohazard - Divided We Fall (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Octobre 2025
 Les news du 29 Octobre 2025... (N)
Par Høsty		   
A Blaze in the Parisian Sky
 A Blaze in the Parisian Sky... (R)
Par Lestat		   
Limbes
 Limbes - Liernes (C)
Par Lestat		   
Les news du 8 Octobre 2025
 Les news du 8 Octobre 2025 ... (N)
Par Sosthène		   
Hedonist
 Hedonist - Scapulimancy (C)
Par Jean-Clint		   
Ex Tenebris Lux Acte VII
 Ex Tenebris Lux Acte VII - ... (R)
Par Ikea		   
Les news du 24 Octobre 2025
 Les news du 24 Octobre 2025... (N)
Par Jean-Clint		   
Inner Light
 Inner Light - NOVA (C)
Par Sosthène		   
Debilitated
 Debilitated - As The Vine's... (C)
Par Niktareum		   
Carn
 Carn - Colors With Your Fle... (C)
Par Jean-Clint		   
Baest
 Baest - Colossal (C)
Par Sosthène		   
Vio-Lence
 Vio-Lence - Oppressing The ... (C)
Par AxGxB		   
Metharoma
 Metharoma - Pipe Dreams (Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 17 Octobre 2025
 Les news du 17 Octobre 2025... (N)
Par Sosthène		   
Nero Kane
 Nero Kane - For the Love, t... (C)
Par Raziel		   
Naufraage
 Naufraage - Les déferlantes... (C)
Par xworthlessx		   
Horror Within
 Horror Within - Soul Awakening (C)
Par Jean-Clint		   

Les news du 29 Octobre 2025

News
Les news du 29 Octobre 2025 Sligm - Rotten Sound - Dead And Dripping - Malepeste - Cryoxyd - Hypocrisy - Funérarium - Krallice - Vertebra - Binah - Ghoulhouse - Norilsk - Hexjakt - Wounded in Forest
»
(Lien direct)
SLIGM (Death Grind Metal, Etats-Unis) a déjà mis en ligne l'intégralité de son premier EP Untethered Dimensions qui sortira officiellement le 31 octobre au format cassette sur le label Gurgling Gore.

Tracklist :
1. Parasligm (01:29)
2. Succumb to the Swarm (02:40)
3. Swillbirth (00:51)
4. Jinzo (00:58)
5. Untethered Dimensions (02:10)
6. Quantum Torture (02:08)
7. Neurosis Frequencies (03:21)

»
(Lien direct)
ROTTEN SOUND (Grindcore, Finlande) nous gratifie d'un clip pour le titre "Brave New World", extrait de l'EP Mass Extinction qui arrivera le 12 décembre chez Season of Mist.

Tracklist :
1. Recycle
2. Ride of the Future
3. Gone
4. Polarized
5. Brave New World
6. Empty Shells
7. Idealist
8. Mass Extinction

»
(Lien direct)
DEAD AND DRIPPING (Brutal Death Metal, Etats-Unis), dont le prochain album intitulé Nefarious Scintillations sortira le 28 novembre chez Transcending Obscurity Records, nous en propose un troisième extrait : "Nefariously Scintillating Through Vacant Galactic Reservoirs".

Tracklist :
01. Nefariously Scintillating Through Vacant Galactic Reservoirs
02. Horrifying Glimpses Of Inconceivably Demented Cityscapes
03. Pestilent Hints Of Darkened Malodorous Vibrations
04. Swollen Torsos Adorned With Pustulating Hexagonal Crania
05. Sickeningly Vague Anatomical Silhouettes
06. Spontaneous Recollections Of Unwitnessable Atrocity
07. Seeping Through Ancient Transdimensional Corridors
08. An Utterly Tenantless World Of Aeons-Long Death

»
(Lien direct)
MALEPESTE (Black Metal, France) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album Ex Nihilo qui sortira le 11 novembre via Les Acteurs de l'Ombre. "Acceptio" se découvre ici :

»
(Lien direct)
CRYOXYD (Death Metal, France) vient de dévoiler un deuxième extrait de son album This World We Live In... qui sortira le 12 décembre prochain via Dolorem Records. "Ambivalent Feelings" s'écoute ci-dessous :

»
(Lien direct)
HYPOCRISY (Death Metal, Suède), à l'occasion des vingt ans de son album Virus (2005), sortira le 07 novembre chez Nuclear Blast une version anniversaire remasterisée aux formats CD et Vinyle (édition limitée, 2 couleurs). Notons que la version digitale est déjà disponible depuis le 12 septembre dernier.

Tracklist :
01. Intro (00:16)
02. Warpath (04:23)
03. Scrutinized (04:25)
04. Fearless (04:24)
05. Craving for Another Killing (03:50)
06. Let the Knife Do the Talking (04:15)
07. A Thousand Lies (04:52)
08. Incised Before I've Ceased (04:28)
09. Blooddrenched (03:42)
10. Compulsive Psychosis (04:14)
11. Living to Die (05:42)
12. Watch Out (Demo) (03:35)

»
(Lien direct)
FUNÉRARIUM (Black Metal Atmosphérique, France) présentera en avant-première, le 31 octobre à 21h00, son titre "Ritual" (featuring Kasumi Onryō, chanteur de Amthrya), extrait de l'album Vrajitoaerele Sangelui qui sortira courant 2026.

»
(Lien direct)
KRALLICE (Avant-garde Black Metal, Etats-Unis) a récemment mis en ligne son nouvel EP No Hope, paru le 23 octobre dernier en indépendant.

Tracklist :
1. Inner Peace (07:48)
2. Protean Pulse (15:58)

»
(Lien direct)
VERTEBRA (Death Metal, Brésil) a partagé une "lyric video" pour le morceau-titre de son premier longue-durée The Same paru le 29 juillet chez Xtreem Music.

»
(Lien direct)
BINAH (Death Metal, Angleterre) offre son nouveau disque Ónkos en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie vendredi 31 octobre via Osmose Productions. Tracklist :

1. Mount Morphine [23:00]
2. The After Evermath [20:21]

»
(Lien direct)
GHOULHOUSE (Death Metal avec Rogga Johansson, Suède) sortira son nouvel opus Realm Of Ghouls le 5 décembre sur Horror Pain Gore Death. Tracklist :

1. Hacksore
2. Rotten Rancid Remains
3. Mall Full Of Zombies
4. Kingdom Of Squirming Worms
5. Where Ghouls Are Bred
6. Dying In The City (Of The Living Dead)
7. Fetid Flesh Fairytale
8. Pit Of Maggots
9. Realm Of Ghouls
10. Rothead
11. Devoured By Famined Pigs

»
(Lien direct)
NORILSK (Doom/Death/Post-Metal, Québec) a posté le morceau "Le puits de l’oubli" tiré de son album live Gigantes Mortui - MMXIV-MMXXIV qui sort le 7 novembre chez Hypnotic Dirge Records. Tracklist :

Beyond the Horizon
Potsdam Glo
Ghosts of Loss
Le puits de l’oubli
La liberté aux ailes brisées
No Sacred Ground

»
(Lien direct)
HEXJAKT (Doom/Stoner, Suède) a dévoilé le titre "The Act of Dying" issu de son premier long-format Blessing of the Damned prévu le 1er décembre via Majestic Mountain Records et Burning Skull Records. Tracklist :

1. 10,000 Crows
2. Black Circle
3. Void Throne
4. Wyrd
5. The Act of Dying
6. Don’t Talk to Strangers
7. Monolith
8. Cathedrals

»
(Lien direct)
WOUNDED IN FOREST (Melodic Death Metal, Finlande) a mis en ligne le morceau "Take The Son Of A Bitch", deuxième extrait de son premier EP Antihuman Artist à venir le 5 décembre sur Inverse Records. Tracklist :

1. The Growth
2. Take the Son of a Bitch
3. Virent Carnes
4. Godspeed Filthy Warrior
5. Altar of Needles
6. The Last Leg
Thrasho Sosthène + Jean-Clint + Keyser
29 Octobre 2025

2 COMMENTAIRE(S)

Høsty citer
Høsty
29/10/2025 13:32
AxGxB a écrit : La cover du Malpeste, en tout cas de loin ou en petit, on dirait le logo de la NBA Mr Green

Ahah je me suis fait la même remarque en voyant la pochette en petit sur le ruban à gauche. C'est Jerry Peste !
AxGxB citer
AxGxB
29/10/2025 13:31
La cover du Malpeste, en tout cas de loin ou en petit),on dirait le logo de la NBA Mr Green

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Biohazard
 Biohazard
Divided We Fall
2025 - BLKIIBLK		   
Nexion
 Nexion
Sundrung
2025 - Avantgarde Music		   
Sans Roi
 Sans Roi
Le rêve & la vie
2025 - Chapitre XIII		   
Sad
 Sad
Fullmoon's Bestial Awakening
2025 - Purity Through Fire		   

GROUPES DU JOUR
Binah
 Binah
Death Metal - 2011 - Royaume-Uni		   
Cryoxyd
 Cryoxyd
2019 - France		   
Dead And Dripping
 Dead And Dripping
Brutal Death Metal - 2016 - Etats-Unis		   
Funérarium
 Funérarium
Black Metal Atmosphérique - 2018 - France		   
Hypocrisy
 Hypocrisy
Death Metal - 1991 - Suède		   
Krallice
 Krallice
Sci-Fi Black Metal progressif / Ambient - 2007 - Etats-Unis		   
Malepeste
 Malepeste
2010 - France		   
Norilsk
 Norilsk
2012 - Canada		   
Rotten Sound
 Rotten Sound
Grindcore - 1993 - Finlande		   
Sad
Fullmoon's Bestial Awakening
Lire la chronique
Biohazard
Divided We Fall
Lire la chronique
Sans Roi
Le rêve & la vie
Lire la chronique
Nexion
Sundrung
Lire la chronique
Elder
Liminality / Dream State Re...
Lire la chronique
Today Is The Day
No Good To Anyone
Lire la chronique
Hedonist
Scapulimancy
Lire la chronique
Revocation
New Gods, New Masters
Lire la chronique
Kold
Det falmede håb
Lire la chronique
Ormagoden
Purphoros
Lire la chronique
A Blaze in the Parisian Sky
Dødsforakt + Raumer + porc ...
Lire le live report
Hateful Abandon
Threat
Lire la chronique
Mental Maze
Here Goes Nothing (EP)
Lire la chronique
Phobocosm
Bringer Of Drought
Lire la chronique
Electrocutioner
Harbinger
Lire la chronique
Debilitated
As The Vine's Break The Nec...
Lire la chronique
Angurvadal
Vetr + Blodskald (Compil.)
Lire la chronique
Inner Light
NOVA
Lire la chronique
Carn
Colors With Your Flesh (EP)
Lire la chronique
Godflesh
Selfless
Lire la chronique

Lire la chronique
Ungoliath
Shadows of the Eclipse
Lire la chronique
Vio-Lence
Oppressing The Masses
Lire la chronique
Baest
Colossal
Lire la chronique
Ex Tenebris Lux Acte VII
Gravekvlt + Zöldïer Noïz
Lire le live report
Entretien avec DEVANGELIC
Lire le podcast
Heraldic Blaze
Monument of Will
Lire la chronique
Brozerz
Démo II Nous Deux (Démo)
Lire la chronique
Xavier Boscher
La Cité Séraphine
Lire la chronique
Metharoma
Pipe Dreams (Through The Al...
Lire la chronique