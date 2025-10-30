Les news du 30 Octobre 2025
News
Les news du 30 Octobre 2025 Martröð
|»
|Intitulé Draumsýnir Eldsins, le premier album de MARTRÖÐ (Black Metal, International) sortira le 12 décembre prochain chez Debemur Morti Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Sköpunin" à découvrir ci-dessous :
01. Sköpunin
02. Líkaminn
03. Tíminn
04. Dauðinn
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Sosthène
Par Høsty
Par Lestat
Par Lestat
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Ikea
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Niktareum
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par AxGxB
Par AxGxB
Par Sosthène
Par Raziel
Par xworthlessx
Par Jean-Clint