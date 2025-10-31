Intitulé As Mankind Rots, le nouvel album de PAGANIZER (Death Metal, Suède) sortira le 5 février 2026 sur Xtreem Music. En voici un premier extrait avec le morceau-titre à découvrir ci-dessous :
01. As Mankind Rots
02. Devoured
03. Aftermath Bleeder
04. Only Maggots
05. Put On Your Gasmask
06. Hollow
07. A Testament To Madness
08. Afterworld
09. The Rotting End
10. One Way To The Grave
11. Vanans Makt
