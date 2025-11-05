»

(Lien direct) JOURS PÂLES (Black Metal 3.0, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Résonances qui sortira le 5 décembre via Les Acteurs de l'Ombre. L'ensemble se découvre ici :



1. La frontière entre nous et le néant

2. Une splendeur devenue terne

3. L’essentialité du frisson

4. Cinéraire

5. Incommensurable (chanson pour Aldérica II)

6. Mouvement ostentatoire rémanent totalitaire

7. Viens avec moi

8. J. Savile

9. La plus belle des saisons



