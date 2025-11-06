Les news du 6 Novembre 2025
Les news du 6 Novembre 2025 Invictus - Thrash Metal Assault
|INVICTUS (Death Metal, Japon) sortira son nouvel album intitulé Nocturnal Vision le 26 janvier prochain sur Memento Mori et Me Saco Un Ojo Records. En voici l'illustration signée Juanjo Castellano Rosado ainsi qu'un premier extrait avec le titre "Abyssal Earth Eradicates" à découvrir ci-dessous :
01. Intro
02. Abyssal Earth Eradicates
03. Altar Of Devoted Slaughter
04. Lucid Dream Trauma
05. Persecution Madness
06. Dragged Beneath The Grave
07. Wandering Ashdream
08. Frozen Tomb
09. Nocturnal Visions
|Ce samedi à Pontchâteau (44) se tiendra le 1ère édition du THRASH METAL ASSAULT avec une chouette affiche. Venez nombreux !
