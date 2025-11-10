MORS VERUM (Death Metal, International) a publié le titre "Bloodied Teeth", annonciateur d'un album à venir, intitulé Canvas, sur le label Transcending Obscurity Records. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.
MORTIS MUTILATI (Black Metal mélodique, France) a fait paraître via Noir Hexagone Dead in Paris 2025, l'enregistrement de son concert du début d'année à la Péniche Antipode. Tracklist :
1. Intro
2. Concession perpétuelle
3. Neige de sang
4. Vénus Anadyomène
5. Homicidal Conscience
6. Invocation à la momie
7. Flames Behind You
8. The Fate of Flight 800
9. Ashes
10. Death Worshippers
11. Scutigeridæ
