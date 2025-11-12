chargement...

LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Bras Cassé		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Raziel		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   
Cratophane
 Cratophane - Exode (C)
Par Lestat		   
Body Void
 Body Void - I Live Inside a... (C)
Par Krokodil		   
Body Void
 Body Void - Ruins (C)
Par Krokodil		   
Two sets: live in dub + full live set
 Two sets: live in dub + ful... (R)
Par Lestat		   
Mortal Scepter
 Mortal Scepter - Ethereal D... (C)
Par xworthlessx		   
Early Moods
 Early Moods - Spellbound (EP) (C)
Par xworthlessx		   

Les news du 12 Novembre 2025

News
Les news du 12 Novembre 2025 YHWH - Infrahumano - Sedna - White Baroness
»
(Lien direct)
YHWH (Blackened Death Metal, Belgique/Thaïlande) sortira son nouvel EP Khatha le 12 décembre via Wormholedeath. Tracklist :

01 - Hell on Earth (The Root of All Evil)
02 - Murderer of Illusions
03 - Deathrash
04 - Night Terror
05 - Krasue

»
(Lien direct)
INFRAHUMANO (Death Metal, Espagne) offre son nouvel album Depths of Suffering en écoute inégrale. Sortie fin novembre/début décembre sur Lavadome Productions. Tracklist :

1. Across the Void
2. Thrown into the Fire
3. Battalion of Darkness
4. Baptized in Acid
5. Reduced to Fermented Pulp
6. Forced Self Cannibalism
7. Global Degradation
8. The Last Breath
9. Shades of Cruelty

»
(Lien direct)
SEDNA (Atmospheric Post-Black Metal, Italie) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Torngarsuk" extrait de son nouvel opus Sila Nuna à venir le 21 novembre chez Dusktone. Tracklist :

1 Niruaq
2 Torngarsuk
3 (Qimmuktuq I)
4 Amarok (feat. Giò from P4)
5 (Qimmukruq II)
6 Tulugaq
7 (Qimmuktuq III)
8 Arnajuinnaq
9 (Qimmuktuq IV)
10 SednA (feat. Shoco from P4 and Agnese Alteri)

»
(Lien direct)
WHITE BARONESS (Black Metal, Finlande) a sorti son premier long-format War Chariots sur Primitive Reaction. Tracklist :

1. Lonely Cold Grave
2. Melindra's Blood
3. Spiritual Assassin
4. Six Banners of Satan
5. War Chariots of the White Baroness
6. Lich's Spear
7. Guillotine
Thrasho Keyser
12 Novembre 2025

