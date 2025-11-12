INFRAHUMANO (Death Metal, Espagne) offre son nouvel album Depths of Suffering en écoute inégrale. Sortie fin novembre/début décembre sur Lavadome Productions. Tracklist :
1. Across the Void
2. Thrown into the Fire
3. Battalion of Darkness
4. Baptized in Acid
5. Reduced to Fermented Pulp
6. Forced Self Cannibalism
7. Global Degradation
8. The Last Breath
9. Shades of Cruelty
