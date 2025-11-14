Les news du 14 Novembre 2025
News
Les news du 14 Novembre 2025 Ectovoid
|ECTOVOID (Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé In Unreality’s Coffin le 9 janvier prochain sur Everlasting Spew Records. Découvrez ci-dessous le titre "Collapsing Spiritual Nebula" :
01. Dissonance Corporeum
02. Collapsing Spiritual Nebula
03. Intrusive Illusions (Echoes From A Distant Plane)
04. Formless Seeking Form
05. Irradiated Self
06. In Unreality's Coffin
07. Erroneous Birth
08. It Is Without Shape...
09. In Anguished Levitation
