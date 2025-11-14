»

(Lien direct) ECTOVOID (Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé In Unreality’s Coffin le 9 janvier prochain sur Everlasting Spew Records. Découvrez ci-dessous le titre "Collapsing Spiritual Nebula" :



01. Dissonance Corporeum

02. Collapsing Spiritual Nebula

03. Intrusive Illusions (Echoes From A Distant Plane)

04. Formless Seeking Form

05. Irradiated Self

06. In Unreality's Coffin

07. Erroneous Birth

08. It Is Without Shape...

09. In Anguished Levitation



