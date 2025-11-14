|
Les news du 14 Novembre 2025
News
Les news du 14 Novembre 2025 Morbonoct - Ellende - Osiah - Siechknecht - The Stone - South Of Hell - Noirsuaire - Fathom - Enthroned - Ectovoid
|MORBONOCT (Black Metal Symphonique, Ukraine) vient de dévoiler un extrait de son album No One Know We're Dying qui sera disponible (en indépendant et au format digital) le 12 décembre. Le titre "Cold Wind" se découvre ici :
|ELLENDE (Post Black Metal, Autriche) vient de publier un vidéo clip pour illustrer le titre "Wahrheit Teil II" issu de l'album Zerfall dont la sortie est programmée pour le 2 janvier 2026 sur le label AOP Records.
Tracklist :
01. Nur
02. Wahrheit Teil I
03. Wahrheit Teil II
04. Zerfall
05. Übertritt
06. Ode ans Licht
07. Zeitenwende Teil I
08. Zeitenwende Teil II
09. Reise
10. Secunda (Cover)
11. Verborgenes inneres Leiden
|OSIAH (Deathcore Technique, Royaume-Uni) nous propose l'Official Visualizer du morceau "Within the Web", extrait du EP Aion sorti ce 14 novembre chez Unique Leader Records.
Tracklist :
01. Within The Web (03:39)
02. Chrysopoeia (04:50)
03. The Forgotten (03:14)
04. Animortem (04:14)
|SIECHKNECHT (Black Metal, Allemagne) a rendu disponible l'intégralité de son premier EP intitulé Pestmond, sorti le 31 octobre dernier chez Purity Through Fire.
Tracklist :
01. Verbrannte Reigen (04:38)
02. Pestmond (04:45)
03. Sieben Nägel und ein Gebet (07:02)
04. Segler der Nordmeere (06:52)
|THE STONE (Black Metal, Serbie) dévoile "Trag u večnosti", un extrait issu de l'album Kletva à paraître le 28 novembre chez Immortal Frost Productions.
Tracklist :
01. Sve sravnjeno, sve spaljeno (05:25)
02. Kletve lovor (05:39)
03. Trag u večnosti (06:09)
04. Slutnja (05:30)
05. Denying the Axiom (05:30)
06. Besi (05:26)
07. Sveća je dogorela (06:26)
|SOUTH OF HELL (death metal) sortira le 30 janvier 2026 son nouvel album "Hellfernum" via Great Dane Records. Une lyric vidéo pour le titre Discedere vient d'être mise en ligne.
Tracklist :
1. Discedere
2. Holy Death
3. Decadend Brutality
4. Darkness of Soul
5. ...
6. Voice of War
7. Clarity of Shade
8. Mecanix of Unconsciousness
9. Hellfernum
10. Macabre Gearing
11. Hates Comes from God
|NOIRSUAIRE (Black Metal, France) a dévoilé un premier extrait de son album The Dragging Poison qui sortira le 26 décembre via Osmose Productions. Le morceau-titre se découvre ici :
|FATHOM (Blackened Deathcore, USA) a mis en ligne le vidéo clip de "Anomalous", le titre éponyme de son nouvel album.
|ENTHRONED (Black Metal, Belgique) vient de dévoiler un troisième extrait de son nouvel album intitulé Ashspawn prévu pour le 5 décembre via Season Of Mist. "Ashen Advocacy" s'écoute ici :
|ECTOVOID (Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé In Unreality’s Coffin le 9 janvier prochain sur Everlasting Spew Records. Découvrez ci-dessous le titre "Collapsing Spiritual Nebula" :
01. Dissonance Corporeum
02. Collapsing Spiritual Nebula
03. Intrusive Illusions (Echoes From A Distant Plane)
04. Formless Seeking Form
05. Irradiated Self
06. In Unreality's Coffin
07. Erroneous Birth
08. It Is Without Shape...
09. In Anguished Levitation
