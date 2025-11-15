|
Les news du 15 Novembre 2025
News
Les news du 15 Novembre 2025 Pus Excretor - Nemorous - Velmorth - Mother Crone - Nattradio - Noirsuaire - HyperioN - Flamecore - Imperial Domain - Rot Fester - Putridarium - Vyr Muk - Hrob
|PUS EXCRETOR (Goregrind, Mexique), nouveau projet d'Adrian de Stenched et Impending Rot, vient de sortir sa première démo Malignant Pustule sur Extremely Rotten Productions (K7), Me Saco un Ojo Records (vinyle) et Templum Obscenum Records (CD). Tracklist :
1. Intro - Generalized Pustulosis
2. Chronic Suppurative Ulcer
3. Massive Subcutaneous Abscess
4. Spontaneous Discharge of Pus
5. Abscesses and Fistulas
6. Oozing Sub-cutaneous Mass
7. Outro - Pyoderma Gangrenosum
|NEMOROUS (Atmospheric Black Metal, Angleterre) propose en écoute le titre "Quiescence" issu de son premier longue-durée What Remains When Hope Has Failed à venir le 19 décembre chez Bindrune Records. Tracklist :
1) The Wyrm at World's End
2) This Rotten Bough
3) Sky Avalanche
4) Quiescence
5) Bereft Part 2
6) What Remains When Hope Has Failed
|VELMORTH (Black Metal, Allemagne), nouveau projet de Revenant de Sarkrista, Order of Nosferat ou encore Siechknecht, sortira son premier long-format Feral Dominion le 6 décembre via Purity Through Fire. Tracklist :
1. To Become God
2. Feral Dominion
3. Throne of Howling Ruinfall
4 .Ascend in Chaos Fury
5. Hail Eternal Warspirit
6. Imperial Wraithwoods
7. Savage Fire Ascension
8. Approaching Wrathstorm
|MOTHER CRONE (Stoner/Doom/Groove, USA) a posté le morceau "Fever Stone" extrait de son nouveau disque Embrace the Death dont la sortie est programmée pour début 2026 en autoproduction.
|NATTRADIO (Gothic/Doom/Rock, Suède) a mis en ligne une vidéo pour le titre "Alright For Now" figurant sur son nouvel opus The Longest Night à paraître le 12 décembre sur Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :
1. Shadow Speaker
2. Sketches From The Dark
3. Alright For Now
4. Dark Streets
5. Night
6. Shifting Baseline
7. All For You
8. Rainbirds
9. The Longest Night
|NOIRSUAIRE (Black Metal, France) a publié le morceau-titre de son premier full-length The Dragging Poison qui sort le 26 décembre chez Osmose Productions. Tracklist :
1. Intro – Thousand Throats Thousand Spears [3:31]
2. The Trance Of Bedless Bones [4:31]
3. Fogged By The Leaves Of Pestilence [3:40]
4. The Dragging Poison [5:18]
5. Possessed By A Malignant Lust [4:04]
6. Interlude – Withering Veins [1:50]
7. Enshrouded In Rabid Repugnance [3:32]
8. Sworn By Sinister Wisdom [4:41]
9. Noirsuaire [4:37]
|HYPERION (Heavy Metal, Italie) a dévoilé une "lyric video" pour le morceau "Rewire, Rebuild" tiré de son nouvel album Cybergenesis prévu le 15 janvier via Fighter Records. Tracklist :
1. Deafening
2. Rewire, Rebuild
3. Yet We Still Fight
4. The Shackles of Chronitus
5. Blood Over Chrome
6. Grain of Sand
7. Rhizome Rider
8. The Whole of Time
|FLAMECORE (Melodic Death Metal, Grèce) a posté une vidéo pour le titre "Projected Reality" issu de son premier longue-durée éponyme paru le mois dernier sur Wormholedeath.
|IMPERIAL DOMAIN (Melodic Death Metal, Suède) vient de sortir son nouveau disque Portentum chez Wormholedeath. Pour fêter ça le groupe a publié une nouvelle vidéo. Tracklist :
1. History Repeating
2. The Die Is Cast
3. The Legacy
4. New World Order
5. Fragment of a Dream
6. Portentum
7. Retribution
8. Into Oblivion
|ROT FESTER (Death Metal, Suède) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Prisoner of War" extrait de son nouvel EP Death Row à venir le 21 novembre.
|PUTRIDARIUM (Death/Doom, Allemagne) sortira un nouvel EP intitulé Natvm Ad Mortem le 16 janvier via Night Terrors Records. Tracklist :
1. Schmerzfresser
2. Death Metal Warriors (feat. Mike Perun)
|Le one-man band VYR MUK (Black/Death, Ukraine) vient de sortir son nouvel opus Chants of the Tenebrous Depths / Піснеспіви Морокових Глибин en indépendant et en collaboration avec huit autres artistes ukrainiens underground.
|HROB (Death/Doom, Slovaquie) a signé sur Memento Mori pour la sortie de son premier long-format le 27 avril 2026.
