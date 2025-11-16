»

TRIA PRIMA (Symphonic/Melodic Death Metal, Ukraine) sortira son premier long-format The Mortificatio le 18 novembre sur Nocturnus Records. Tracklist :



1. Arx Fatalis

2. Mortificatio

3. Actum Exitium

4. Transmutatio

5. Magnum Opus

6. Arcanum Six

7. Porta Alchemica







Le groupe travaille déjà sur son successeur prévu pour le second semestre 2026.