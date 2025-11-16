Les news du 16 Novembre 2025
News
|VICTIM OF REALITY (Doom Death Metal, Biélorussie) nous offre une nouvelle mise en bouche de son premier album The Dump of Human Hopes à paraître le 28 novembre chez Satanath Records. Il s'agit du titre "Life Between Two Dates".
Tracklist :
01. Buried
02. Within
03. The Dump of Our Hopes
04. Desperation
05. Life Between Two Dates
06. Her Pale Face Haunts Me
|DEPLETED (Funeral Doom, États-Unis) vient de sortir son deuxième album Remains sous format cassette via Transylvanian Recordings. Tracklist :
1. Remains
2. Ether
3. Fractures
4. Recede
|TRIA PRIMA (Symphonic/Melodic Death Metal, Ukraine) sortira son premier long-format The Mortificatio le 18 novembre sur Nocturnus Records. Tracklist :
1. Arx Fatalis
2. Mortificatio
3. Actum Exitium
4. Transmutatio
5. Magnum Opus
6. Arcanum Six
7. Porta Alchemica
Le groupe travaille déjà sur son successeur prévu pour le second semestre 2026.
