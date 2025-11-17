chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
253 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Bras Cassé		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   
Cratophane
 Cratophane - Exode (C)
Par Lestat		   
Body Void
 Body Void - I Live Inside a... (C)
Par Krokodil		   

Les news du 17 Novembre 2025

News
Les news du 17 Novembre 2025 Vinnfrost - Megadeth
»
(Lien direct)
VINNFROST (Black/Death, Finlande) a sorti ces jours-ci un EP intitulé Frost Requiem. Le single "Waiting for the Dead", qui en est issu, est déjà disponible sur YouTube.

»
(Lien direct)
MEGADETH (Thrash Metal, Etats-Unis) a mis en ligne un nouvel extrait de son album éponyme prévu pour le 23 janvier via BLKIIBLK. "I Don't Care" se découvre ci-dessous :
Thrasho Lestat + Jean-Clint
17 Novembre 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Warkunt
 Warkunt
Cyclonic Abyss
2025 - Autoproduction		   
Nephasto
 Nephasto
Deformed Deviation (EP)
2025 - Extremely Rotten Productions		   

GROUPES DU JOUR
Megadeth
 Megadeth
Thrash metal - 1983 - Etats-Unis		   
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique
Vespéral
La Mort De L'Âme
Lire la chronique
Ordered To Kill
Endless War
Lire la chronique
Plasmodulated
Plasmodulated (Démo)
Lire la chronique
Ophidian Memory
Seraphim
Lire la chronique
Paris is Black Akt. 02
Bovary + Galibot
Lire le live report
Obvurt
An Alternate Dimension
Lire la chronique
Collier d'Ombre / Häxanu
Seasons In Haxan Dark (Spli...
Lire la chronique
My Dying Bride
A Mortal Binding
Lire la chronique
Nasum
Human 2.0
Lire la chronique
Ofermod
Drakosophia
Lire la chronique
Darvaza
Ascending Into Perdition
Lire la chronique
Dodfrusen
KHold (EP)
Lire la chronique
Unviâr
Disglaç
Lire la chronique
Kaevum
Ultra
Lire la chronique
Obscurité
Néant
Lire la chronique
Evoken
Mendacium
Lire la chronique
Hate Forest
Against All Odds
Lire la chronique
Heaven's Gate
Tales From A Blistering Par...
Lire la chronique
Demiurgon
Miasmatic Deathless Chamber
Lire la chronique
Reabilitator
Fucking Thrasher
Lire la chronique
Hexecutor
…Where Spirit Withers In It...
Lire la chronique
Tyrant Fest VIII
Alcest + Alkerdeel + Atarax...
Lire le live report
Outre-Tombe / Skelethal
Skelethal / Outre​-​Tombe (...
Lire la chronique