Les news du 17 Novembre 2025
Les news du 17 Novembre 2025
|VINNFROST (Black/Death, Finlande) a sorti ces jours-ci un EP intitulé Frost Requiem. Le single "Waiting for the Dead", qui en est issu, est déjà disponible sur YouTube.
|MEGADETH (Thrash Metal, Etats-Unis) a mis en ligne un nouvel extrait de son album éponyme prévu pour le 23 janvier via BLKIIBLK. "I Don't Care" se découvre ci-dessous :
