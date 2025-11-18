»

(Lien direct) HANGMAN'S CHAIR (Cold Rock / Metal, France) vient d'annoncer une pause dans ses activités via le communiqué suivant :



Chers Loners,



Le groupe étant toujours en pause indéfinie, la boutique en ligne fermera ses portes dans quelques jours, le 31 décembre 2025. C'est votre dernière chance de vous procurer des articles. Avant la fermeture, nous sortons deux nouveaux t-shirts et un pack spécial est disponible. Faites vite !



La boutique rouvrira dès que le groupe sera de nouveau actif.



https://hangmanschair.com/collections/merch



Merci à tous pour votre soutien.



À bientôt !



HANGMAN’S CHAIR