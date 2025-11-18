|
Les news du 18 Novembre 2025
News
Les news du 18 Novembre 2025 1914 - Battle Beast - Prieuré - Malignant Aura - Greve - Dark Divination - Hangman's Chair - Tenebro
|»
|1914 (Black Death Metal, Ukraine) a déjà mis en ligne l'intégralité de son nouvel EP intitulé Welcome to the Trench Club EP / Viribus Unitis Bonus LP, sorti hier 17 novembre, alors que l'album Viribus Unitis est encore chaud puisque disponible depuis à peine le 14 novembre. L'EP, disponible sur le Bandcamp de la formation au format digital contient 6 titres.
Tracklist :
01. War In (01:07)
02. Die Karpathenschlacht (Rework 2025) (06:02)
03. Die Karpathenschlacht (Ship Her Son Remix) (04:30)
04. 8 x 50 mm R. Infanterie Repetiergewehr M.95 (Rework 2025) (07:29)
05. 8 x 50 mm R. Infanterie Repetiergewehr M.95 (Kadaitcha Remix) (06:55)
06. War Out (01:33)
|
|»
|BATTLE BEAST (Heavy Metal, Finlande) vient de tourner un clip pour illustrer le morceau "Watch The Sky Fall" extrait de son album Steelbound paru le 17 octobre dernier chez Nuclear Blast Records.
|
|»
|PRIEURÉ (Black Metal, France) sortira le 6 décembre prochain un album Live in Provins chez MFT Records. Le CD sera limité à 75 exemplaires.
Tracklist :
01. Intro
02. La pluie
03. Le départ
04. Sacrifié
05. Prieuré
06. Le grand incendie
07. L'homélie du crapaud
08. La foi des bourreaux
|
|»
|MALIGNANT AURA (Death/Doom, Australie) sortira son nouvel opus Where All of Worth Comes to Wither le 26 janvier chez Memento Mori (CD) et mi-février sur Grindhead Records et Primitive Moth (LP). Tracklist :
Where all of Worth Comes to Wither (intro) [3:27]
The Pathetic Festival [6:56]
Languishing in the Perpetual Mire [13:00]
Beneath a Crown of Anguish [10:05]
An Abhorrent Path to Providence [12:08]
|
|»
|GREVE (Symphonic Black Metal, Suède) sortira son nouvel album Bleknat Bortom Evig Tid le 6 décembre via Purity Through Fire. Tracklist :
1. Till Striden...
2. Livets Fjätter Brista
3. Nektar av Dödens Gift
4. I Dunkel Poesi
5. En Sista Färd
6. 16 Vingar...
7. Bleknat Bortom Evig Tid
8. Efter Stormen...
|
|»
|Le one-man band DARK DIVINATION (Black Metal, Finlande) a mis en ligne le morceau "Pride of Victory" extrait de son premier long-format Liitto hengen ja veren à venir le 12 décembre sur Signal Rex. Tracklist :
1. Selvännäkijä
2. Pride of Victory
3. Burn
4. Dark Divination
5. Hymn of Hate
6. Kohti ikuista tuhoa
7. Katse menneisyyteen
8. Liitto hengen ja veren
9. Fall From Power
|
|»
|HANGMAN'S CHAIR (Cold Rock / Metal, France) vient d'annoncer une pause dans ses activités via le communiqué suivant :
Chers Loners,
Le groupe étant toujours en pause indéfinie, la boutique en ligne fermera ses portes dans quelques jours, le 31 décembre 2025. C'est votre dernière chance de vous procurer des articles. Avant la fermeture, nous sortons deux nouveaux t-shirts et un pack spécial est disponible. Faites vite !
La boutique rouvrira dès que le groupe sera de nouveau actif.
https://hangmanschair.com/collections/merch
Merci à tous pour votre soutien.
À bientôt !
HANGMAN’S CHAIR
|
|»
|TENEBRO (Death Metal, Italie) a dévoilé un nouvel extrait de son album Una Lama D’Argento prévu pour le 12 décembre via Time To Kill Records. "Jennifer" s'écoute ici :
|
|
