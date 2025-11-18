chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
246 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   

Les news du 18 Novembre 2025

News
Les news du 18 Novembre 2025 1914 - Battle Beast - Prieuré - Malignant Aura - Greve - Dark Divination - Hangman's Chair - Tenebro
»
(Lien direct)
1914 (Black Death Metal, Ukraine) a déjà mis en ligne l'intégralité de son nouvel EP intitulé Welcome to the Trench Club EP / Viribus Unitis Bonus LP, sorti hier 17 novembre, alors que l'album Viribus Unitis est encore chaud puisque disponible depuis à peine le 14 novembre. L'EP, disponible sur le Bandcamp de la formation au format digital contient 6 titres.

Tracklist :
01. War In (01:07)
02. Die Karpathenschlacht (Rework 2025) (06:02)
03. Die Karpathenschlacht (Ship Her Son Remix) (04:30)
04. 8 x 50 mm R. Infanterie Repetiergewehr M.95 (Rework 2025) (07:29)
05. 8 x 50 mm R. Infanterie Repetiergewehr M.95 (Kadaitcha Remix) (06:55)
06. War Out (01:33)

»
(Lien direct)
BATTLE BEAST (Heavy Metal, Finlande) vient de tourner un clip pour illustrer le morceau "Watch The Sky Fall" extrait de son album Steelbound paru le 17 octobre dernier chez Nuclear Blast Records.


»
(Lien direct)
PRIEURÉ (Black Metal, France) sortira le 6 décembre prochain un album Live in Provins chez MFT Records. Le CD sera limité à 75 exemplaires.

Tracklist :
01. Intro
02. La pluie
03. Le départ
04. Sacrifié
05. Prieuré
06. Le grand incendie
07. L'homélie du crapaud
08. La foi des bourreaux

»
(Lien direct)
MALIGNANT AURA (Death/Doom, Australie) sortira son nouvel opus Where All of Worth Comes to Wither le 26 janvier chez Memento Mori (CD) et mi-février sur Grindhead Records et Primitive Moth (LP). Tracklist :

Where all of Worth Comes to Wither (intro) [3:27]
The Pathetic Festival [6:56]
Languishing in the Perpetual Mire [13:00]
Beneath a Crown of Anguish [10:05]
An Abhorrent Path to Providence [12:08]

»
(Lien direct)
GREVE (Symphonic Black Metal, Suède) sortira son nouvel album Bleknat Bortom Evig Tid le 6 décembre via Purity Through Fire. Tracklist :

1. Till Striden...
2. Livets Fjätter Brista
3. Nektar av Dödens Gift
4. I Dunkel Poesi
5. En Sista Färd
6. 16 Vingar...
7. Bleknat Bortom Evig Tid
8. Efter Stormen...

»
(Lien direct)
Le one-man band DARK DIVINATION (Black Metal, Finlande) a mis en ligne le morceau "Pride of Victory" extrait de son premier long-format Liitto hengen ja veren à venir le 12 décembre sur Signal Rex. Tracklist :

1. Selvännäkijä
2. Pride of Victory
3. Burn
4. Dark Divination
5. Hymn of Hate
6. Kohti ikuista tuhoa
7. Katse menneisyyteen
8. Liitto hengen ja veren
9. Fall From Power

»
(Lien direct)
HANGMAN'S CHAIR (Cold Rock / Metal, France) vient d'annoncer une pause dans ses activités via le communiqué suivant :

Chers Loners,

Le groupe étant toujours en pause indéfinie, la boutique en ligne fermera ses portes dans quelques jours, le 31 décembre 2025. C'est votre dernière chance de vous procurer des articles. Avant la fermeture, nous sortons deux nouveaux t-shirts et un pack spécial est disponible. Faites vite !

La boutique rouvrira dès que le groupe sera de nouveau actif.

https://hangmanschair.com/collections/merch

Merci à tous pour votre soutien.

À bientôt !

HANGMAN’S CHAIR

»
(Lien direct)
TENEBRO (Death Metal, Italie) a dévoilé un nouvel extrait de son album Una Lama D’Argento prévu pour le 12 décembre via Time To Kill Records. "Jennifer" s'écoute ici :
Thrasho Sosthène + Keyser + Jean-Clint
18 Novembre 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Decrepisy
 Decrepisy
Deific Mourning
2025 - Carbonized Records		   
Jesu
 Jesu
Infinity
2009 - Avalanche Recordings		   
Warfield Within
 Warfield Within
Rise of Independence
2025 - Indépendant		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Entretien avec Loïc Mulheim (Chant) et Laurent Damelincourt (Guitare) (2025)		   

GROUPES DU JOUR
1914
 1914
Black Death - 2014 - Ukraine		   
Greve
 Greve
Black Metal - Suède		   
Hangman's Chair
 Hangman's Chair
Cold Rock / Metal - 2005 - France		   
Prieuré
 Prieuré
Black Metal - 2021 - France		   
Tenebro
 Tenebro
Death Metal - 2000 - Italie		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique
Jesu
Infinity
Lire la chronique
Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique
Vespéral
La Mort De L'Âme
Lire la chronique
Ordered To Kill
Endless War
Lire la chronique
Plasmodulated
Plasmodulated (Démo)
Lire la chronique
Ophidian Memory
Seraphim
Lire la chronique
Paris is Black Akt. 02
Bovary + Galibot
Lire le live report
Obvurt
An Alternate Dimension
Lire la chronique
Collier d'Ombre / Häxanu
Seasons In Haxan Dark (Spli...
Lire la chronique
My Dying Bride
A Mortal Binding
Lire la chronique
Nasum
Human 2.0
Lire la chronique
Ofermod
Drakosophia
Lire la chronique
Darvaza
Ascending Into Perdition
Lire la chronique
Dodfrusen
KHold (EP)
Lire la chronique
Unviâr
Disglaç
Lire la chronique
Kaevum
Ultra
Lire la chronique
Obscurité
Néant
Lire la chronique
Evoken
Mendacium
Lire la chronique
Hate Forest
Against All Odds
Lire la chronique
Heaven's Gate
Tales From A Blistering Par...
Lire la chronique