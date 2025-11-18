Les news du 18 Novembre 2025 News Les news du 18 Novembre 2025 Malignant Aura - Greve - Dark Divination - Hangman's Chair - Tenebro » (Lien direct) MALIGNANT AURA (Death/Doom, Australie) sortira son nouvel opus Where All of Worth Comes to Wither le 26 janvier chez Memento Mori (CD) et mi-février sur Grindhead Records et Primitive Moth (LP). Tracklist :



Where all of Worth Comes to Wither (intro) [3:27]

The Pathetic Festival [6:56]

Languishing in the Perpetual Mire [13:00]

Beneath a Crown of Anguish [10:05]

An Abhorrent Path to Providence [12:08]





GREVE (Symphonic Black Metal, Suède) sortira son nouvel album Bleknat Bortom Evig Tid le 6 décembre via Purity Through Fire. Tracklist :



1. Till Striden...

2. Livets Fjätter Brista

3. Nektar av Dödens Gift

4. I Dunkel Poesi

5. En Sista Färd

6. 16 Vingar...

7. Bleknat Bortom Evig Tid

8. Efter Stormen...





DARK DIVINATION (Black Metal, Finlande) a mis en ligne le morceau "Pride of Victory" extrait de son premier long-format Liitto hengen ja veren à venir le 12 décembre sur Signal Rex. Tracklist :



1. Selvännäkijä

2. Pride of Victory

3. Burn

4. Dark Divination

5. Hymn of Hate

6. Kohti ikuista tuhoa

7. Katse menneisyyteen

8. Liitto hengen ja veren

9. Fall From Power





HANGMAN'S CHAIR (Cold Rock / Metal, France) vient d'annoncer une pause dans ses activités via le communiqué suivant :



Chers Loners,



Le groupe étant toujours en pause indéfinie, la boutique en ligne fermera ses portes dans quelques jours, le 31 décembre 2025. C'est votre dernière chance de vous procurer des articles. Avant la fermeture, nous sortons deux nouveaux t-shirts et un pack spécial est disponible. Faites vite !



La boutique rouvrira dès que le groupe sera de nouveau actif.



https://hangmanschair.com/collections/merch



Merci à tous pour votre soutien.



À bientôt !



HANGMAN’S CHAIR

TENEBRO (Death Metal, Italie) a dévoilé un nouvel extrait de son album Una Lama D'Argento prévu pour le 12 décembre via Time To Kill Records. "Jennifer" s'écoute ici :





