Avancée
Les news du 20 Novembre 2025
News
Les news du 20 Novembre 2025
Sepulchral - Buried - Luzbel - Zadism - Skulld - Invictus
»
(Lien direct)
SEPULCHRAL
(Death Metal, Espagne) vient de dévoiler un deuxième extrait de son nouvel opus intitulé
Beneath The Shroud
qui sortira le 5 décembre via Soulseller Records. "Abandoned Feretrum" s'écoute ici :
»
(Lien direct)
BURIED
(Sludge/Doom, USA) a publié une reprise de "The Blue" d'Acid Bath.
»
(Lien direct)
LUZBEL
(Heavy Metal, Mexique), un des pionniers du heavy metal au Mexique, va rééditer son EP
Metal caído del cielo
(1985) le 12 décembre sur Nameless Grave Records au format CD. Tracklist :
1. El ángel de la lujuria
2. El loco
3. Esta noche es nuestra
4. La gran ciudad
<a href="https://luzbel.bandcamp.com/album/metal-ca-do-del-cielo">Metal caído del cielo de Luzbel</a>
»
(Lien direct)
ZADISM
(Death/Thrash, Suède) offre son premier EP
Under Sadistic Law
en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain chez De:Nihil Records et Dala Destroi Records. Tracklist :
01. Ernestine
02. Victims of the Sadistic Whip
03. Under Sacred Soil
04. Chapel of Scum
05. Coprophilian Nightmare
»
(Lien direct)
SKULLD
(Death/Hardcore, Italie) sortira son nouvel opus
Abyss Calls to Abyss
le 30 janvier via Time To Kill Records. Tracklist :
1. Healing the Wound
2. The Blink
3. Accabadora
4. Wear the night as a Velvet Cloak
5. Le Diable and The Snake
6. Mother Death
7. Drops of Sorrow
8. Sacred Fires
»
(Lien direct)
INVICTUS
(Death/Thrash, Japon) sortira son nouvel album
Nocturnal Visions
le 26 janvier sur Memento Mori (CD) et Me Saco Un Ojo (LP). Tracklist :
1. Intro
2. Abyssal Earth Eradicates
3. Altar of Devoted Slaughter Visions
4. Lucid Dream Trauma
5. Persecution Madness
6. Dragged Beneath the Grave
7. Wandering Ashdream
8. Frozen Tomb
9. Nocturnal Visions
Jean-Clint
+
Keyser
20 Novembre 2025
