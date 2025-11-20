»

(Lien direct) LUZBEL (Heavy Metal, Mexique), un des pionniers du heavy metal au Mexique, va rééditer son EP Metal caído del cielo (1985) le 12 décembre sur Nameless Grave Records au format CD. Tracklist :



1. El ángel de la lujuria

2. El loco

3. Esta noche es nuestra

4. La gran ciudad



<a href="https://luzbel.bandcamp.com/album/metal-ca-do-del-cielo">Metal caído del cielo de Luzbel</a>