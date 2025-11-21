Les news du 21 Novembre 2025
|PHOBOCOSM (Death Metal, Canada) a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album intitulé Gateway qui sortira le 28 novembre via Dark Descent Records. "Unbound" est à découvrir ci-dessous :
|Intitulé World Panopticon, le nouvel album de DOME RUNNER (Industrial Metal, Finlande) sort aujourd'hui chez Svart Records. En plus de pouvoir l'écouter en intégralité ci-dessous, découvrez également le clip vidéo de "Android Hybrids Immortal" :
01. enter:panopticon
02. Biased Heart Replica
03. Constant Crisis Diagnosis
04. Android Hybrids Immortal
05. Split Self Matrix
06. Possessed Empty Vessel
07. Christless
08. Reversal Blaze
09. Existential Intermission
10. Solid State Zero
11. Frail Demise
12. Soul Collapse Interface
13. Consensus Glitch: Reconstruction Of The Indesign Chaosphere
14. Salvation Access
15. Postpartum
|BLOOD RED THRONE (Death Metal, Norvège) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Siltskin qui sortira le 5 décembre via Soulseller Records. "Vermicular Heritage" se découvre ici :
|LAMB OF GOD (Power Thrash Metal Moderne) vient de publier ce 21 novembre le single "Parasocial Christ" chez Epic Records.
|DEATH VOMIT (Brutal Death Metal, Indonésie) nous offre un nouveau single, "Timeless Enmity", disponible depuis hier 20 novembre sur le label Brutal Mind.
|MALEFIC THRONE (Death Metal, Etats-Unis) continue de dévoiler son prochain album The Conquering Darkness, disponible le 28 novembre chez Agonia Records, en proposant l'official lyric video du morceau "Athirst for Dissonance".
Tracklist :
01. Blasphémait Desecration (06:04)
02. The Voice of My Ghost (06:07)
03. Athirst for Dissonance (05:01)
04. Born of Plague (04:42)
05. Divine Tragedy (04:12)
06. Carnage of the Forgotten (05:03)
07. When Our Shadows Align (05:11)
08. Forged of Stone (07:57)
