»

(Lien direct) VÍGLJÓS (Black Metal, Suisse) organisé la semaine prochaine par Sanit Mils aux Caves Saint-Sabin, Paris 11ème. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de répondre à la question suivante à l'adresse axgxb (arobase) thrashocore.com :



Quel est l'insecte préféré des Suisses ?



Bonne chance !