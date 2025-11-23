Les news du 23 Novembre 2025
News
Les news du 23 Novembre 2025 Cryoxyd - Shrouded in Darkness
|»
|CRYOXYD (Death Metal, France) vient de dévoiler un nouvel extrait, "Injected Minds", tiré de son premier album This World We Live In... qui sortira le 12 décembre prochain chez Dolorem Records en format CD / Digital. Mixé et masterisé par Kristian Øgir au Everloud Studios (DK). L’artwork est une œuvre de Kevirus. Tracklist :
1. Cowered Under Darken Skies
2. Day After Day
3. Dismal Fate
4. Injected Minds
5. Trapped in a Mirror
6. Effigy of the Unknown
7. Ambivalent Feelings
8. Bodycell
9. Emptiness of Life
10. For All Whom Suffered
11. Mindless Human Form
12. This World We Live In...
|
|»
|SHROUDED IN DARKNESS (Doom/Death, Suède) a mis en ligne une vidéo pour le morceau-titre de son nouvel EP Path of Suffering qui sort aujourd'hui sur Black Vulture Records (Downfall Records).
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Jean-Clint
Par Lestat
Par Jean-Clint
Par Lestat
Par DeathDeath
Par Lestat
Par Dantefever
Par Lestat
Par Ikea
Par Sakrifiss
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Niktareum
Par Sol_Invictus
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Niktareum