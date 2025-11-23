chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
224 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   

Les news du 23 Novembre 2025

News
Les news du 23 Novembre 2025 Cryoxyd - Shrouded in Darkness
»
(Lien direct)
CRYOXYD (Death Metal, France) vient de dévoiler un nouvel extrait, "Injected Minds", tiré de son premier album This World We Live In... qui sortira le 12 décembre prochain chez Dolorem Records en format CD / Digital. Mixé et masterisé par Kristian Øgir au Everloud Studios (DK). L’artwork est une œuvre de Kevirus. Tracklist :

1. Cowered Under Darken Skies
2. Day After Day
3. Dismal Fate
4. Injected Minds
5. Trapped in a Mirror
6. Effigy of the Unknown
7. Ambivalent Feelings
8. Bodycell
9. Emptiness of Life
10. For All Whom Suffered
11. Mindless Human Form
12. This World We Live In...

»
(Lien direct)
SHROUDED IN DARKNESS (Doom/Death, Suède) a mis en ligne une vidéo pour le morceau-titre de son nouvel EP Path of Suffering qui sort aujourd'hui sur Black Vulture Records (Downfall Records).
Thrasho Keyser
23 Novembre 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Aethervoid
 Aethervoid
Even light decays (EP)
2025 - Indépendant		   

GROUPES DU JOUR
Cryoxyd
 Cryoxyd
2000 - France		   
Aethervoid
Even light decays (EP)
Lire la chronique
Entretien avec Anthares
Lire le podcast
Hyver
Noirceur Mystique d'Autrefois
Lire la chronique
Antiquus Infestus
Antiquus Infestus
Lire la chronique
Body Void
Bury Me Beneath This Rottin...
Lire la chronique
Dome Runner
World Panopticon
Lire la chronique
Archaic Thorn
Malicious Spears
Lire la chronique
Ars Moriendi
Leur esprit marche dans les...
Lire la chronique
Mvltifission
Reborn Souls From Transcend...
Lire la chronique
Vyr Muk
Chants of the Tenebrous Depths
Lire la chronique
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
Illegal Corpse + Inhumate +...
Lire le live report
Progress
Big Mouth (EP)
Lire la chronique
Skelethal
Transmogrification (EP)
Lire la chronique
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique
Jesu
Infinity
Lire la chronique
Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique
Vespéral
La Mort De L'Âme
Lire la chronique
Ordered To Kill
Endless War
Lire la chronique
Plasmodulated
Plasmodulated (Démo)
Lire la chronique
Ophidian Memory
Seraphim
Lire la chronique
Paris is Black Akt. 02
Bovary + Galibot
Lire le live report