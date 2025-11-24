BLUT AUS NORD (Black Metal avant-gardiste, France) a mis en ligne via la chaîne officielle de son label Debemur Morti Productions l'intégralité de son nouvel album, Ethereal Horizons, qui sortira le 28 novembre prochain.
Tracklist :
01. Shadows Breathe First (07:15)
02. Seclusion (08:18)
03. The Ordeal (07:17)
04. The Fall Opens the Sky (07:48)
05. What Burns Now Listens (06:22)
06. Twin Suns Reverie (02:21)
07. The End Becomes Grace (12:24)
ARCH ENEMY (Death Metal Mélodique, Suède) a annoncé hier soir le départ de sa chanteuse Alissa White-Gluz après presque douze années de présence au sein du groupe, suite à des divergences musicales. Plus d'infos prochainement...
