Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   

Les news du 24 Novembre 2025

News
Les news du 24 Novembre 2025 Worm - Arch Enemy
»
(Lien direct)
C'est le 13 février prochain sur Century Media Records que sortira le nouvel album de WORM (Death / Doom, USA) intitulé Necropalace. Découvrez ci-dessous le clip à l'ancienne du morceau-titre :

01. Gates To The Shadowzone (Intro)
02. Necropalace
03. Halls Of Weeping
04. The Night Has Fangs
05. Dragon Dreams
06. Blackheart
07. Witchmoon: The Infernal Masquerade

»
(Lien direct)
ARCH ENEMY (Death Metal Mélodique, Suède) a annoncé hier soir le départ de sa chanteuse Alissa White-Gluz après presque douze années de présence au sein du groupe, suite à des divergences musicales. Plus d'infos prochainement...
Thrasho AxGxB + Jean-Clint
24 Novembre 2025

