Les news du 24 Novembre 2025
News
Les news du 24 Novembre 2025 Worm - Arch Enemy
|»
|C'est le 13 février prochain sur Century Media Records que sortira le nouvel album de WORM (Death / Doom, USA) intitulé Necropalace. Découvrez ci-dessous le clip à l'ancienne du morceau-titre :
01. Gates To The Shadowzone (Intro)
02. Necropalace
03. Halls Of Weeping
04. The Night Has Fangs
05. Dragon Dreams
06. Blackheart
07. Witchmoon: The Infernal Masquerade
|
|»
|ARCH ENEMY (Death Metal Mélodique, Suède) a annoncé hier soir le départ de sa chanteuse Alissa White-Gluz après presque douze années de présence au sein du groupe, suite à des divergences musicales. Plus d'infos prochainement...
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Antiquu infe...
Par Jean-Clint
Par Lestat
Par Jean-Clint
Par Lestat
Par DeathDeath
Par Lestat
Par Dantefever
Par Lestat
Par Ikea
Par Sakrifiss
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Niktareum
Par Sol_Invictus
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Niktareum