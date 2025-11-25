»

(Lien direct) TEMPLE OF KATHARSIS (Black Metal, Grèce) vient de sortir son nouveau disque Worshipers of the Ancient Necromancy sur Theogonia Records. Tracklist :



1. Obscure Black Oath

2. The Season of the Bloodhunt

3. Celebrating the Coronation of Grand Evil

4. Worshipers of the Ancient Necromancy

5. Tainaro

6. The Darkness Which Swallows the Dawn

7. The Sorrowful Path of Death

8. Horned Entity



<a href="https://templeofkatharsis.bandcamp.com/album/worshipers-of-the-ancient-necromancy-2">Worshipers of the Ancient Necromancy de Temple of Katharsis</a>