chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
235 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Krokodil		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   

Les news du 25 Novembre 2025

News
Les news du 25 Novembre 2025 Rotten Sound - Pestilence - AmongRuins - Temple of Katharsis - Irae - Deos - Morte France - Fessus - Aurora Borealis - Master's Hammer
»
(Lien direct)
ROTTEN SOUND (Grindcore, Finlande) vient de dévoiler un deuxième extrait de son nouvel Ep intitulé Mass Extinction qui sortira le 12 décembre via Season Of Mist. "Idealist" se découvre ci-dessous :

»
(Lien direct)
PESTILENCE (Progressive Death Metal, Pays-Bas) a enrolé le bassiste croate Dario Rudić (Firmament, Inceptor) en lieu et place de Roel Käller qui a quitté le groupe en septembre.

»
(Lien direct)
AMONGRUINS (Melodic Death Metal, Grèce) a posté le morceau "Red Divine" tiré de son nouvel album Advent of Chaos à paraître le 20 février 2026 via Theogonia Records. Tracklist :

1. Frozen to the Core
2. Advent of Chaos
3. Red Divine
4. Into the Flame
5. A Symphony of Loss
6. Open Wounds
7. Chained
8. Night Mother

»
(Lien direct)
TEMPLE OF KATHARSIS (Black Metal, Grèce) vient de sortir son nouveau disque Worshipers of the Ancient Necromancy sur Theogonia Records. Tracklist :

1. Obscure Black Oath
2. The Season of the Bloodhunt
3. Celebrating the Coronation of Grand Evil
4. Worshipers of the Ancient Necromancy
5. Tainaro
6. The Darkness Which Swallows the Dawn
7. The Sorrowful Path of Death
8. Horned Entity

»
(Lien direct)
IRAE (Black Metal, Portugal) propose l'écoute intégrale de son nouvel opus In the Key of Twilight qui sort le 28 novembre chez Signal Rex. Tracklist :

1. Intro
2. Apex Predator
3. Key to the Darkest Path
4. Forlorn
5. There Will Be Wrath
6. The End of Light
7. Black Vault of Nothingness
8. Negative Energy

»
(Lien direct)
DEOS (Blackened Death Metal, France) a publié une "lyric video" pour le titre "Dura Lex Sed Lex" issu de son nouvel album Augustus Omnipotens prévu le 5 décembre via Wormholedeath. Tracklist :

1. In Aeternam
2. Octavianus
3. Caesar Divi Filius
4. Gladium Stringere
5. Triumvirat
6. Dura Lex Sed Lex
7. Mortem Proditorum
8. Mylae Invicta
9. Dedecus Magni Lepidi
10. Ultimum Bellum
11. Pax Romana

»
(Lien direct)
MORTE FRANCE (Black Metal, France/Québec) a dévoilé le morceau "Le Chevalier, la Mort et le Diable" extrait de son nouveau disque Hesperia à venir le 15 décembre sur Antiq. Tracklist :

1. Waldganger
2. Europa Aeterna
3. Le Chevalier, la Mort et le Diable
4. Hesperia
5. Lux Meae
6. Kyrie Eleison
7. Fernweh

»
(Lien direct)
FESSUS (Death Metal, Autriche) a mis son premier long-format Subcutaneous Tomb en écoute intégrale. Sortie demain via Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :

1. Pointless Anguish [6:47]
2. Asphyxiate in Exile [4:18]
3. Cries from the Ether [7:14]
4. The Depths of Lividity [4:56]
5. Yizkor [6:37]
6. Living Funeral [5:24]

»
(Lien direct)
AURORA BOREALIS (Black/Death, USA) a signé avec Non Serviam Records pour la sortie d'un nouvel opus l'année prochaine.

»
(Lien direct)
MASTER'S HAMMER (Experimental Black Metal, République Tchèque) offre son nouvel album Maldorör Disco en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain sur Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :

1. Anděl slizu
2. Genisis P. Orridge
3. Take it or leave it
4. Maldorör Disco
5. Bochnatky
6. Beast Within
7. Bicycle Day
8. Doppelgänger
9. El Teide
10. Slatina
Thrasho Jean-Clint + Keyser
25 Novembre 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
One Of Nine
 One Of Nine
Dawn Of The Iron Shadow
2025 - Profound Lore Records		   
Titan
 Titan
Lacrimæ Mundi
2025 - Adipocere Records		   

GROUPES DU JOUR
Fessus
 Fessus
Death Metal - 2023 - Autriche		   
Irae
 Irae
Black Metal primitif - 2002 - Portugal		   
Morte France
 Morte France
Black Metal vengeur - 2021 - France		   
Pestilence
 Pestilence
Death Metal Technique - 1986 - Pays-Bas		   
Rotten Sound
 Rotten Sound
Grindcore - 1993 - Finlande		   
One Of Nine
Dawn Of The Iron Shadow
Lire la chronique
Titan
Lacrimæ Mundi
Lire la chronique
Impurity
The Eternal Sleep
Lire la chronique
Centinex
With Guts And Glory
Lire la chronique
Empeiria
The Ascent: Szenen der Kath...
Lire la chronique
Aethervoid
Even light decays (EP)
Lire la chronique
Entretien avec Anthares
Lire le podcast
Hyver
Noirceur Mystique d'Autrefois
Lire la chronique
Antiquus Infestus
Antiquus Infestus
Lire la chronique
Body Void
Bury Me Beneath This Rottin...
Lire la chronique
Dome Runner
World Panopticon
Lire la chronique
Archaic Thorn
Malicious Spears
Lire la chronique
Ars Moriendi
Leur esprit marche dans les...
Lire la chronique
Mvltifission
Reborn Souls From Transcend...
Lire la chronique
Vyr Muk
Chants of the Tenebrous Depths
Lire la chronique
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
Illegal Corpse + Inhumate +...
Lire le live report
Progress
Big Mouth (EP)
Lire la chronique
Skelethal
Transmogrification (EP)
Lire la chronique
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique
Jesu
Infinity
Lire la chronique
Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique