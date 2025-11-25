Les news du 25 Novembre 2025
Les news du 25 Novembre 2025 Rotten Sound - Pestilence - AmongRuins - Temple of Katharsis - Irae - Deos - Morte France - Fessus - Aurora Borealis - Master's Hammer
|»
|ROTTEN SOUND (Grindcore, Finlande) vient de dévoiler un deuxième extrait de son nouvel Ep intitulé Mass Extinction qui sortira le 12 décembre via Season Of Mist. "Idealist" se découvre ci-dessous :
|
|»
|PESTILENCE (Progressive Death Metal, Pays-Bas) a enrolé le bassiste croate Dario Rudić (Firmament, Inceptor) en lieu et place de Roel Käller qui a quitté le groupe en septembre.
|
|»
|AMONGRUINS (Melodic Death Metal, Grèce) a posté le morceau "Red Divine" tiré de son nouvel album Advent of Chaos à paraître le 20 février 2026 via Theogonia Records. Tracklist :
1. Frozen to the Core
2. Advent of Chaos
3. Red Divine
4. Into the Flame
5. A Symphony of Loss
6. Open Wounds
7. Chained
8. Night Mother
|
|»
|TEMPLE OF KATHARSIS (Black Metal, Grèce) vient de sortir son nouveau disque Worshipers of the Ancient Necromancy sur Theogonia Records. Tracklist :
1. Obscure Black Oath
2. The Season of the Bloodhunt
3. Celebrating the Coronation of Grand Evil
4. Worshipers of the Ancient Necromancy
5. Tainaro
6. The Darkness Which Swallows the Dawn
7. The Sorrowful Path of Death
8. Horned Entity
|
|»
|IRAE (Black Metal, Portugal) propose l'écoute intégrale de son nouvel opus In the Key of Twilight qui sort le 28 novembre chez Signal Rex. Tracklist :
1. Intro
2. Apex Predator
3. Key to the Darkest Path
4. Forlorn
5. There Will Be Wrath
6. The End of Light
7. Black Vault of Nothingness
8. Negative Energy
|
|»
|DEOS (Blackened Death Metal, France) a publié une "lyric video" pour le titre "Dura Lex Sed Lex" issu de son nouvel album Augustus Omnipotens prévu le 5 décembre via Wormholedeath. Tracklist :
1. In Aeternam
2. Octavianus
3. Caesar Divi Filius
4. Gladium Stringere
5. Triumvirat
6. Dura Lex Sed Lex
7. Mortem Proditorum
8. Mylae Invicta
9. Dedecus Magni Lepidi
10. Ultimum Bellum
11. Pax Romana
|
|»
|MORTE FRANCE (Black Metal, France/Québec) a dévoilé le morceau "Le Chevalier, la Mort et le Diable" extrait de son nouveau disque Hesperia à venir le 15 décembre sur Antiq. Tracklist :
1. Waldganger
2. Europa Aeterna
3. Le Chevalier, la Mort et le Diable
4. Hesperia
5. Lux Meae
6. Kyrie Eleison
7. Fernweh
|
|»
|FESSUS (Death Metal, Autriche) a mis son premier long-format Subcutaneous Tomb en écoute intégrale. Sortie demain via Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :
1. Pointless Anguish [6:47]
2. Asphyxiate in Exile [4:18]
3. Cries from the Ether [7:14]
4. The Depths of Lividity [4:56]
5. Yizkor [6:37]
6. Living Funeral [5:24]
|
|»
|AURORA BOREALIS (Black/Death, USA) a signé avec Non Serviam Records pour la sortie d'un nouvel opus l'année prochaine.
|
|»
|MASTER'S HAMMER (Experimental Black Metal, République Tchèque) offre son nouvel album Maldorör Disco en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain sur Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :
1. Anděl slizu
2. Genisis P. Orridge
3. Take it or leave it
4. Maldorör Disco
5. Bochnatky
6. Beast Within
7. Bicycle Day
8. Doppelgänger
9. El Teide
10. Slatina
|
