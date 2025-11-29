chargement...

LES SORTIES COMMENTAIRES
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par AxGxB		   
Irae
 Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe		   
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Entretien avec Anthares
 Entretien avec Anthares - (D)
Par Jean-Clint		   
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   

Les news du 29 Novembre 2025

News
Les news du 29 Novembre 2025 Speglas
»
(Lien direct)
SPEGLAS (Death Metal, Suède) sortira son premier album intitulé Endarkenment, Being & Death le 27 février 2026 sur
Trust No One Recordings. En voici un premier extrait avec le titre "The Spirit Postmortem" à découvrir ci-dessous :

01. Woe
02. The Endarkenment
03. Incessant Severance
04. Dearth
05. The Spirit Postmortem
06. Ailing
07. Hitherto Awry
08. Dies Mali
09. Rage Upon The Dying Fire
Thrasho AxGxB
29 Novembre 2025

