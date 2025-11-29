Les news du 29 Novembre 2025
News
Les news du 29 Novembre 2025 Speglas
|»
|SPEGLAS (Death Metal, Suède) sortira son premier album intitulé Endarkenment, Being & Death le 27 février 2026 sur
Trust No One Recordings. En voici un premier extrait avec le titre "The Spirit Postmortem" à découvrir ci-dessous :
01. Woe
02. The Endarkenment
03. Incessant Severance
04. Dearth
05. The Spirit Postmortem
06. Ailing
07. Hitherto Awry
08. Dies Mali
09. Rage Upon The Dying Fire
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par gulo gulo
Par Sosthène
Par AxGxB
Par Funky Globe
Par Ikea
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Antiquu infe...
Par Jean-Clint
Par Lestat
Par Jean-Clint
Par Lestat
Par DeathDeath
Par Lestat
Par Dantefever
Par Lestat
Par Ikea
Par Sakrifiss
Par Sosthène