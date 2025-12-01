chargement...
haut de page
Classic
Remontez pour accéder au menu
254 visiteurs
:: Invité »
se connecter
»
s'enregistrer
ACCUEIL
Accueil
Les news
Les sorties
Podcasts
Radio
Newsletters
Ne ratez pas !
GROUPES
Par nom
Par pays
Par intérêt
Liste complète
CHRONIQUES
Par parution
Par date de sortie
Par année
Extraits musicaux
Clips
Albums cultes
Labels
INTERVIEWS
Par parution
Par année
Le TKA!
CONCERTS
Live reports
Photos
DOSSIERS
Dossiers
Bilans
Présentations
INTERACTIVITE
Commentaires
Sondages
Photo mystère
Blindtests
TSMWE
THRASHO inc.
La Team
Les lecteurs
Les webzines
La Thrashothèque
Liens
Presse
Stats
CONTACT
Nous contacter
Recrutement
Faire un don
Boutique
Facebook
Twitter
Demander une chronique
FAQ
Avancée
LES SORTIES
Dodfrusen
KHold (EP)
Warfield Within
Rise of Independence
Mytherine
Lord of Mountains
Calendrier des sorties
REMEMBER
Manilla Road
Crystal Logic
(01/12/1983)
COMMENTAIRES
Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint
Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo
Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène
VoidCeremony - Abditum (C)
Par AxGxB
Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe
Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea
Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène
Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint
Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...
Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint
Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat
The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint
Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat
Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath
Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat
Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever
Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat
Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea
Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss
Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène
Les news du 1 Décembre 2025
News
Les news du 1 Décembre 2025
Edoma
»
(Lien direct)
EDOMA
(Black/Death Metal, Russie) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album prévu pour le début de l'année prochaine. "Замёрзший" se découvre ici :
<a href="https://edoma.bandcamp.com/album/-">Замёрзший de Edoma</a>
Jean-Clint
1 Décembre 2025
VOIR AUSSI
Les news du 30 Novembre 2025
dense haze - Orenda
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Flesh Storm
The Path Of The War
2025 - Witches Brew
Fluisteraars
De Kronieken Van Het Verdwenen Kasteel - III - Grunsfoort (EP)
2025 - Eisenwald Tonschmiede
GROUPES DU JOUR
Edoma
Black/Death Metal - 2017 - Russie
Fluisteraars
De Kronieken Van Het Verdwe...
Lire la chronique
Flesh Storm
The Path Of The War
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Rot Fester
Death Row (EP)
Lire la chronique
Candlelight Horror Classics
Agence Musicale de Paris
Lire le live report
Esoctrilihum
Monarchy of Terror on the B...
Lire la chronique
Human
Concetto Transeunte
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Train Yard Blues (EP)
Lire la chronique
Clandestine Blaze
Consecration Of The Blood
Lire la chronique
Eldfödd
Risen From The Flames (EP)
Lire la chronique
Mytherine
Lord of Mountains
Lire la chronique
Irae
In The Key Of Twilight
Lire la chronique
VoidCeremony
Abditum
Lire la chronique
Malepeste
Ex Nihilo
Lire la chronique
One Of Nine
Dawn Of The Iron Shadow
Lire la chronique
Titan
Lacrimæ Mundi
Lire la chronique
Impurity
The Eternal Sleep
Lire la chronique
Centinex
With Guts And Glory
Lire la chronique
Empeiria
The Ascent: Szenen der Kath...
Lire la chronique
Aethervoid
Even Light Decays (EP)
Lire la chronique
Entretien avec Anthares
Lire le podcast
Hyver
Noirceur Mystique d'Autrefois
Lire la chronique
Antiquus Infestus
Antiquus Infestus
Lire la chronique
Body Void
Bury Me Beneath This Rottin...
Lire la chronique
Dome Runner
World Panopticon
Lire la chronique
Archaic Thorn
Malicious Spears
Lire la chronique
Ars Moriendi
Leur esprit marche dans les...
Lire la chronique
Mvltifission
Reborn Souls From Transcend...
Lire la chronique
Vyr Muk
Chants of the Tenebrous Depths
Lire la chronique
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
Illegal Corpse + Inhumate +...
Lire le live report
1999 - 2025 © THRASHOCORE
Powered by DeadEngine
ACCUEIL
Accueil
Les news
Les sorties
Podcasts
Radio
Newsletters
Ne ratez pas !
GROUPES
Par nom
Par pays
Par intérêt
Liste complète
CHRONIQUES
Par parution
Par date de sortie
Par année
Extraits musicaux
Clips
Albums cultes
Labels
INTERVIEWS
Par parution
Par année
Le TKA!
CONCERTS
Live reports
Photos
DOSSIERS
Dossiers
Bilans
Présentations
INTERACTIVITE
Commentaires
Sondages
Photo mystère
Blindtests
TSMWE
THRASHO inc.
La Team
Les lecteurs
Les webzines
La Thrashothèque
Liens
Presse
Stats
CONTACT
Nous contacter
Recrutement
Faire un don
Boutique
Facebook
Twitter
Demander une chronique
FAQ
Par Jean-Clint
Par gulo gulo
Par Sosthène
Par AxGxB
Par Funky Globe
Par Ikea
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Antiquu infe...
Par Jean-Clint
Par Lestat
Par Jean-Clint
Par Lestat
Par DeathDeath
Par Lestat
Par Dantefever
Par Lestat
Par Ikea
Par Sakrifiss
Par Sosthène